Президент России о «путинской» инфляции: «На кого рассчитана эта глупость?»

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Президент России Владимир Путин, выступая на XXV Петербургском международном экономическом форуме, прокомментировал экономическое явление, которое на Западе назвали в его честь, — «путинскую» инфляцию.



— На кого рассчитана эта глупость? На того, кто читать и писать не умеет. Сегодняшний рост цен, инфляция — результат системных ошибок действующих властей, — заявил глава государства.

По его словам, начало Россией специальной военной операции на Украине для западных стран спасательный круг. На нее они сваливают просчеты в своей политике, заявил Владимир Путин.

Напомним, в повышении цен в США Владимира Путина обвинял американский президент Джо Байден.

скриншот видео

Выступление Путина на ПМЭФ должно было начаться еще в 14 часов. Однако его перенесли в связи с DDoS-атаками.



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Татьяна Демина