Татарстан, «ДОМ.РФ» и Росавтодор подписали соглашение о сотрудничестве

Сегодня на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) прошла встреча президента Татарстана Рустама Минниханова с генеральным директором банка «ДОМ.РФ» Виталием Мутко и председателем правления Росавтодора Вячеславом Петушенко. Об этом сообщает его пресс-служба.

На ней республика подписала два документа. Среди них: соглашения о научно-техническом сотрудничестве с «ДОМ.РФ» и о взаимодействии между Росавтодором, «ДОМ.РФ» и Татарстаном. В рамках второго Росавтодор станет участвовать в обеспечении внебюджетного финансирования, последующей операторской деятельности и эксплуатации в отношении части участков автомобильных дорог федерального, регионального, межмуниципального и местного значения в республике.

Минниханов отметил, что с 2019 года «ДОМ.РФ» открыл застройщикам в Татарстане займы на сумму около 135 млрд рублей. Это позволило построить более 2,5 млн кв. метров жилья. С главой Росавтодора Минниханов также обсудил вопросы проекта скоростного транспортного маршрута «Юго-Западная хорда».

Фото: tatarstan.ru

Сегодня Минниханов также встретился с губернатором Астраханской области Игорем Бабушкиным. На переговорах он рассказал, что товарооборот между регионами составляет примерно 500 млн рублей. По его словам, республика заинтересована в развитии сотрудничества в сфере машиностроения, автомобилестроения и судостроения, а также готова поставлять в область автомобильные шины, холодильное оборудование и товары народного потребления.

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Дарья Акимова