Официальная статистика: в Татарстане в начале июня подорожали картофель, рис и яблоки

Фото: Максим Платонов (архив)

В Татарстане с 3 по 10 июня выросли цены на картофель, яблоки, маргарин и некоторые другие основные продовольственные товары. Данные мониторинга опубликовал Татарстанстат.

Больше всего в начале лета в республике подорожал картофель — на 2,42%, с 67,5 до 69,03 рубля за один килограмм. На 1,61% выросли цены на шлифованный рис — с 92,97 до 94,36 руб./кг.

По данным Татарстанстата, зафиксирована следующая динамика роста средних потребительских цен:

пшено — на 1,6%, до 51,21 руб./кг;

сметана — на 1,56%, до 214,43 руб./кг;

репчатый лук — на 1,5%, до 53,47 руб./кг;

сухие молочные смеси для детского питания — на 1,43%, до 999,36 руб./кг;

водка крепостью 40% и выше — на 1,41%, до 610,84 рубля за литр;

баранина — на 1,26%, до 558,74 руб./кг;

яблоки — на 1,25%, до 126,23 руб./кг;

маргарин — на 1,18%, до 231,71 руб./кг;

молоко питьевое цельное стерилизованное 2,5-3,2% жирности — на 1,05%, до 89,30 рубля за литр;

творог — на 1,02%, до 355,23 руб./кг;

соль — на 1,01%, до 14,99 руб./кг.

Фото: Татарстанстат

Также поднялись в цене пшеничная мука (+0,89%), хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов (+0,47%), сосиски и сардельки (+0,72%), мягкие, глазированные шоколадом конфеты (+0,44%), печенье (+0,38%), сливочное масло (+0,21%). Выросли цены и на мясные консервы для детского питания (+0,18%), сыры сычужные твердые и мягкие (+0,13%) и ржаной и ржано-пшеничный хлеб (+0,11%).

Напомним, с 27 мая по 3 июня в Татарстане подорожали картофель и маргарин. За этот период выросли цены на бананы, рис, яблоки, сухие молочные смеси для детского питания, вареную колбасу, молоко питьевое цельное стерилизованное 2,5—3,2% жирности, сметану и соль.



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Татьяна Демина