В Казани выбраны трое победителей конкурса интерьеров второй линии метрополитена

Фото: Институт развития города

В Казани подведены итоги открытого всероссийского конкурса на лучшую концепцию интерьеров станций второй линии метрополитена — «100-летия ТАССР», «Академическая», «Зилант» и «Тулпар». Жюри выбрало троих победителей, сообщила пресс-служба мэрии города.

Лучшим концептуальным решением станции «Академической» стал проект «Ткань познания» московского архитектора Алисы Силантьевой. Согласно задумке автора, эскизы станции отражают экспериментальность и напоминают о научной деятельности академика Евгения Завойского.

Фото: Институт развития города

Проект московского архитектурного бюро Rokot Studio выбрали для станции «Зилант». Согласно эскизам, стены платформы здесь представили в виде круглых пластин из металлических листов с радужными переливами, напоминающими чешую змея Зиланта. Также в интерьере станции планируют использовать выступающие светящиеся кристаллы разных цветов.

Фото: Институт развития города

Основой станции «Тулпар» станет социальный проект Дениса Хохлова из Москвы. В нем центральные участки платформы оформили детскими рисунками на тему семьи и дружбы.

Фото: Институт развития города

Лучший проект для оформления будущей станции «100-летия ТАССР» найти не удалось. Решено не присуждать первое место никому из участников и продолжить поиски оптимального варианта.

Напомним, прием проектов на конкурс начался 2 мая и закончился 5 июня. Всего поступило 24 заявки от различных архитектурных команд Казани, Москвы и Санкт-Петербурга, 17 из которых прислали проекты своих работ. Их обсуждение началось 14 июня. При разработке дизайн-проектов учитывалось: соблюдение требований комфорта и безопасности, оптимальное использование пространства, гармоничное сочетание интерьера с контекстом окружающего пространства, использование современных технологий с учетом мест установки элементов навигации.

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Дарья Акимова