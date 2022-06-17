Путин предложил запустить «промышленную ипотеку»

Фото: кадр видео

Президент России Владимир Путин предложил запустить «промышленную ипотеку» под 5%. Идею он озвучил, выступая на XXV Петербургском международном экономическом форуме.



— Чтобы отечественный бизнес мог быстро развернуть выпуск необходимой продукции, предлагаю запустить принципиально новый инструмент — «промышленную ипотеку». Речь идет о льготных долгосрочных кредитах по ставке 5% годовых, — заявил глава государства.

Оформить «промышленную ипотеку» смогут предприятия, которые планируют купить готовые площади для производства. Путин попросил правительство России не затягивая отработать все детали с банковским сектором страны, чтобы новый инструмент заработал в полном объеме уже в ближайшее время.

О том, что в России может появиться программа «промышленной ипотеки» под 5% годовых стало известно в начале июня. Проработать вопрос о ее запуске поручил премьер-министр страны Михаил Мишустин.



кадр видео

Президент России начал выступление на пленарной сессии ПМЭФ ближе в 16 часам. Оно было запланировано на 14.00, но его перенесли в связи с DDoS-атаками.



Подписывайтесь на telegram-канал «Реального времени».

Татьяна Демина