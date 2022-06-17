Президент России предложил запустить комплексную программу модернизации ЖКХ

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Президент России Владимир Путин на XXV Петербургском международном экономическом форуме предложил консолидировать ресурсы и запустить комплексную программу модернизации ЖКХ. По его словам, эта сфера в стране недоинвестирована на 4,5 триллиона рублей.

— Синхронизировать ее с другими планами инфраструктурного развития, а также капитального ремонта жилого фонда, — предложил глава государства.

Задача — кардинально изменить ситуацию в сфере ЖКХ, заявил Владимир Путин. Планируется последовательно снижать долю устаревших систем.

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Президент России начал выступление на пленарной сессии ПМЭФ ближе в 16 часам. Оно было запланировано на 14.00, но его перенесли в связи с DDoS-атаками.



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Татьяна Демина