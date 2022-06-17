Рестораны «Макдоналдс» под новым брендом могут открыться в Казани в середине июля

Бывшие рестораны «Макдоналдс» под новым брендом могут открыться в Казани в середине июля. Об этом «Реальному времени» сообщила исполнительный директор Ассоциации рестораторов и отельеров Татарстана Галина Шарафутдинова, добавив, что это пока ориентировочные сроки.

— Точной информации нет. Только то, что рестораны сети могут открыться в Казани в середине июля. В Москве открылись не все рестораны, они открываются точечно. Возможно и в Татарстане какая-то точка откроется раньше, — пояснила Галина Шарафутдинова.

Первые рестораны «Вкусно и точка», сменившие «Макдоналдс», открылись в Москве и области 12 июня, на следующий день — в Санкт-Петербурге. Также стало известно, что обновленная сеть уже в это воскресенье заработает в Новосибирске.



Информацию о том, в понедельник в России должны открыться 50 ресторанов сети «Вкусно — и точка», ранее анонсировал генеральный директор бывшего «Макдоналдса» Олег Пароев. Но пока в Казани и в большинстве других городов заведения остаются закрытыми и без вывесок. Глава ассоциации рестораторов подчеркивает, что на сроки открытия могут повлиять как технические, так и бюрократические вопросы.

Фото: новый логотип сети «Макдоналдс» в России

«Вывеску в Москве согласуют за две недели, у нас — за месяц»

— Процесс открытия может зависеть от многих факторов, в том числе от действий различных ведомств на местном уровне. Вывеску, к примеру, нужно согласовать. В Москве, условно, ее согласуют за две недели, а у нас это займет, может быть, месяц. Строить предположения, какой именно из ресторанов сети откроется в Казани раньше остальных, даже и не нужно, это может быть совсем неожиданным решением, которое остается за владельцами франшизы.

Еще в мае стало известно, что «Макдоналдс» продает свой бизнес в России предпринимателю Александру Говору, одному из крупнейших франчайзи американской компании в нашей стране. Сеть ресторанов быстрого питания, которая откроется вместо ушедшего из России McDonald’s, назвали «Вкусно — и точка». 9 июня был представлен логотип новой сети — две желтые линии символизируют палочки картошки фри, а желто-оранжевый круг — бургер. Новая сеть не будет использовать наименования блюд, зарегистрированные как торговые марки «Макдоналдса» — это «БигМак», «Биг Тейсти» и другие.

Эмиль Зиянгиров