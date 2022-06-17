Чем триатлонисты похожи на бабушек с Сабантуя

«У нас есть традиция встречать последнего финишера»

Фото: Максим Платонов

Нынешние выходные Казань опять проведет «на спорте». И если часть спортивных мероприятий будет скрыта от широких масс, то одно из них волнует максимальное количество горожан, поскольку пройдет в центре города, включая акваторию Казанки. «Реальное время» рассказывает об очередном старте триатлонистов.

Вадим Зеленский: «Участие атлетов с ДЦП в чемпионате такого уровня — это уникальное событие»

В соревнованиях триатлетов, которые пройдут в течение двух дней, будут участвовать полторы тысячи спортсменов из 155 городов, представляющих 56 регионов России (порядка 150 будут представлять Татарстан). Часть спортсменов будет из ближнего зарубежья — Армении и Казахстана, а также Великобритании и Испании, что придает соревнованиям профессиональных спортсменов статус международных.

— Бегать триатлеты будут по красивым местам, двум нашим мостам — «Миллениуму» и казанской дамбе — по набережной Казанки, — рассказывал заместитель министра спорта республики Ильдар Садриев о трассе, предположив, что столица Татарстана своими видами достойно конкурирует с другими городами, в которых также проходят старты триатлонистов.

— Бегать триатлеты будут по красивым местам, — рассказывал заместитель министра спорта республики Ильдар Садриев

Дистанций будет несколько: та, к которой болельщики привыкли по олимпийским стартам (1,5 км — плавание, 40 км — велогонка и 10 км — бег) и «полужелезная» (1,9 км плавания, 90 км велогонки и 21,1 км бега), старты на которой пройдут в Казани впервые. В целом происходящее носит статус фестиваля спорта и международных соревнований Ironstar Kazan Timerman Cup 2022.

В этом году в чемпионате примут участие и атлеты с ДЦП — 20-летний Дмитрий Чугунов и 43-летний Петр Цыбко. По правилам, они стартуют совместно со своими сопровождающими. В этот раз вместе с подопечными благотворительного фонда #БольшеЧемМожешь стартуют спортсмен Андрей Яковлев и основатель фонда Вадим Зеленский, который отметил:

— Особенность атлетов с ДЦП заключается в том, что им недоступно участие в спортивных соревнованиях, в том числе и триатлон. Поэтому участие атлетов с ДЦП в чемпионате такого уровня действительно уникальное событие. В принципе, для наших подопечных все соревнования очень важны, ведь большую часть жизни они проводят в специализированных интернатах и мало бывают на больших спортивных состязаниях.

Всего призовой фонд насчитывает 320 тысяч рублей — по 80, 50, 30 рублей за три призовых места в мужской и женской категориях — о чем сообщила первый вице-президент Федерации триатлона России Олеся Заволокина. Также она сказала, что сама готовится побороться, в том числе и за призовые, поскольку в триатлоне зачастую «рулят» либо бывшие спортсмены, либо энтузиасты «железного» вида спорта.

На среднюю дистанцию, дебют которой состоится в Казани, было подано даже больше заявок, чем планировалось мест, поэтому пришлось кое-кого отсеивать. В числе фаворитов предстоящих стартов Андрей Брюханков, Денис Васильев, Василий Пермитин, Николай Ярошенко.

Железные люди, кто они?

Наибольший интерес у казанцев вызовет, конечно же, наш земляк Василий Пермитин. Его мама — известнейшая бегунья на средние и длинные дистанции Ирина Пермитина, призер чемпионата Европы в марафоне и экс-рекордсменка мира в категории «Мастерс». Отец Константин Пермитин — тренер, как и бабушка с дедушкой. Он родился в Набережных Челнах, но сейчас представляет Москву. Сам Василий — двукратный серебряный призер чемпионата России по горному бегу, участник четырех чемпионатов мира и трех чемпионатов Европы в этом виде спорта. Занимался в детстве плаванием, что сейчас помогает преодолеть дистанции, но со временем «семейная» страсть перевесила.

Наибольший интерес у казанцев вызовет, конечно же, наш земляк Василий Пермитин

Денис Васильев родился в Рыбинске, как он сам говорит, «в семье врачей и спортсменов», поскольку оба родителя являются дипломированными врачами, а мама еще и кандидат в мастера по плаванию. Сейчас они работают тренерами в родном городе.

Оттуда же вышел Андрей Брюханков, чемпион Европы как раз таки на средней дистанции, которая дебютирует в Казани. Хотя куда более известен брат Андрея — чемпион России по триатлону Александр Брюханков, из чего можно сделать вывод, что Рыбинск — это Мекка российского триатлона.

А вот Николай Ярошенко более известен как бывший член сборной России по биатлону, но в данном случае это просто тезка и однофамилец, тем более что триатлет даже изначально не россиянин. Он родился в Макеевке Донецкой области, затем переехал в Донецк, откуда — в Россию из-за недопонимания с руководством сборной страны.

Наконец, что называется, из песни слов не выкинешь, хотя из спорта можно и даже нужно. Имеем в виду Игоря Полянского, сильнейшего до недавнего времени российского триатлета, который принимал участие в Олимпиаде в Токио, но сейчас дисквалифицирован на три года за прием запрещенных веществ. В его отношении никаких претензий к международным федерациям нет, только к самому триатлету.

«Мы называем Казань жемчужиной триатлона»

Генеральный директор Ironstar Андрей Кавун приезжает в Казань в шестой раз, не пропустив ни одного старта, из-за чего признался — уже узнает в лицо некоторых местных журналистов.

— Река Казанка сейчас просто родная. Я в 2015 году впервые попробовал ее на вкус, — признался Кавун. Следует напомнить, что тогда Казанку готовили не только к заплывам триатлетов, но и к соревнованиям на открытой воде в рамках чемпионата мира по водным видам спорта, и на вкус Казанка была очень даже ничего. Судя по тому, что в начале июня у «Татнефть Арены» выловили сома весом в 25 кило, ее вкус сейчас не должен расстроить тех, кому придется хлебнуть водицы. По словам Кавуна те, кто уже опробовал Казанку в этом году, называют ее «парным молоком», но это больше связано с температурой воды в 20 градусов, поскольку в начале сезона в Анапе пришлось плыть в 15-градусной.

Что касается нашего земляка Василия Пермитина, он отметил: «С Казанью у меня связано очень много приятных воспоминаний. Во-первых, я здесь окончил университет, факультет журналистики в КГУ, а в 2016 году, когда только осваивал триатлон, я здесь выиграл свою первую гонку. Поэтому воспринимаю предстоящий старт как домашний, где все привычно, понятно. Единственное, с каждым новым приездом в Казань видишь, как она динамично развивается».

Генеральный директор Ironstar Андрей Кавун приезжает в Казань в шестой раз, не пропустив ни одного старта

Отметим, что трансляцию соревнований можно посмотреть по телеканалу «Матч ТВ».

Андрей Кавун рассказал об интересной традиции триатлонистов — встречать последнего финишера, перекликающейся с традиционным татарским народным праздником Сабантуй, также проходящим в эти выходные. Там, как известно, милосердные бабули с особым интересом ждут наездника, прискакавшего последним, чтобы обвязать его лошадь платками, «рянжемяс эчен», чтобы не переживала.

— У нас есть такая вдохновляющая и потрясающая традиция — встречать последнего финишера, человека, который считается самым перспективным в том плане, что твой путь не заканчивается, а только начинается. И вот когда несколько тысяч уже финишировавших триатлетов тебя встречают, это очень вдохновляющая и потрясающая традиция. А на дистанции может происходить что угодно, бывали даже предложения руки и сердца, — отметил Кавун.



Джаудат Абдуллин, фото: minsport.tatarstan.ru