Минобороны России: на Украину прибыли наемники из 64 стран

Минобороны России отслеживает и фиксирует пребывание на Украине каждого иностранного наемника. Сейчас в списке числятся наемники и специалисты по эксплуатации вооружения из 64 стран, сообщил официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Лидер среди погибших на Украине иностранных наемников из Европы — Польша, за ней идут Румыния и Великобритания. С февраля на Украину прибыли 6 956 иностранных наемников, уничтожены 1 956, уехали 1 779, еще жив 3 221 наемник.

За минувшие сутки ВКС России высокоточными ракетами уничтожили штаб подразделения националистического формирования «Азов» в Харьковской области. Средства ПВО перехватили ракету «Точка-У» в ЛНР, а также восемь реактивных снарядов РСЗО «Ураган» в Харьковской области, ДНР и ЛНР, передает ТАСС.

Вчера российская авиация уничтожила три пункта управления и один пункт ремонта и восстановления бронетехники ВСУ. Также ракетные войска и артиллерия уничтожили более 200 националистов и машину реактивной системы залпового огня «Град».



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Татьяна Леухина