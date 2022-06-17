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Минобороны России: на Украину прибыли наемники из 64 стран

12:23, 17.06.2022 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация
Минобороны России: на Украину прибыли наемники из 64 стран
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Минобороны России отслеживает и фиксирует пребывание на Украине каждого иностранного наемника. Сейчас в списке числятся наемники и специалисты по эксплуатации вооружения из 64 стран, сообщил официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Лидер среди погибших на Украине иностранных наемников из Европы — Польша, за ней идут Румыния и Великобритания. С февраля на Украину прибыли 6 956 иностранных наемников, уничтожены 1 956, уехали 1 779, еще жив 3 221 наемник.

За минувшие сутки ВКС России высокоточными ракетами уничтожили штаб подразделения националистического формирования «Азов» в Харьковской области. Средства ПВО перехватили ракету «Точка-У» в ЛНР, а также восемь реактивных снарядов РСЗО «Ураган» в Харьковской области, ДНР и ЛНР, передает ТАСС.

Вчера российская авиация уничтожила три пункта управления и один пункт ремонта и восстановления бронетехники ВСУ. Также ракетные войска и артиллерия уничтожили более 200 националистов и машину реактивной системы залпового огня «Град».

«Реальное время» продолжает следить за развитием событий вокруг специальной военной операции на Украине. Вся важная информация — в сюжете интернет-газеты.

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Татьяна Леухина
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