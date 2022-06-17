В Лениногорске возбудили уголовное дело о массовом море рыбы в пруду Камышлинский

В Лениногорске по требованию татарской природоохранной прокуратуры возбудили уголовное дело о массовом море рыбы в пруду Камышлинский на улице Менделеева. Об этом сообщил старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

Представители надзорного ведомства установили, что в апреле этого года в пруд сбросили сточные воды. Из-за этого произошел массовый мор рыбы.

Фото: t.me/prokrt

Специалисты Минэкологии и природных ресурсов РТ взяли пробы воды и выявили в них превышение предельно допустимых концентраций вредных веществ по аммоний-иону и по фосфат-иону. Ущерб водным биологическим ресурсам оценивается в 937 тысяч рублей.

Расследование дела взяли на контроль в прокуратуре.

На прошлой неделе эксперты отобрали пробы воды в реке Каменка Высокогорского района Татарстана в трех разных местах для проверки ее состояния. Ранее жители СНТ «Каменка» пожаловались на то, что вода в реке приобрела мутный светло-серый цвет. По словам председателя товарищества Ильи Слесарских, водоем загрязняет молочный комбинат «Касымовский» (бренд «Берекетле»).



Татьяна Леухина