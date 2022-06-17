Арестованные на Украине активы «Татнефти» переданы в управление государства

Все арестованные на Украине активы «Татнефти» перешли под управление государства. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Государственное бюро расследований (ГРБ) Украины.

— В настоящее время арестованы 115 объектов недвижимого имущества: нефтебазы, заправочные станции, нежилые здания, земельные участки и 118 бензовозов и автомобилей. Только стоимость корпоративных прав предприятий и движимого имущества составляет около 400 млн гривен, — сообщили в бюро.

Фото: tatneft.ru

В ГБР напомнили, что 31 мая на Украине арестовали активы «Татнефти» на $68 миллионов. Под арест попали 115 объектов имущества: нефтебазы, АЗС, нежилые здания, земельные участки. Кроме того, арестованы 118 бензовозов и автомобилей.

Власти Украины утверждают, что арест проходит в рамках уголовного производства и связан с тем, что «Татнефть» поставляет свою продукцию для нужд Минобороны России.

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Артем Гафаров