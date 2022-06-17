В Казани доцента КНИТУ-КХТИ заподозрили в получении взятки

В Казани 42-летнюю доцента кафедры «Экономика и организация управления производства» КНИТУ-КХТИ заподозрили в получении взятки (ст. 290 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СК России по Татарстану.

По версии следствия, подозреваемая получила от трех студентов обучавшихся в ВУЗе на платной основе, деньги за проставление им оценок по предметам и написание дипломов. При этом студенты не приходили в университет. Общая сумма полученного незаконного вознаграждения составила 440 тыс. рублей.



Фото: realnoevremya.ru (архив)

Свою причастность к совершению преступления женщина признала. Следователь избрал в отношении нее меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Расследование уголовного дела продолжается.

В августе прошлого года в Казани стартовал суд над бывшим ректором Сергеем Юшко. Его обвиняют в двух эпизодах мошенничества в особо крупном размере.



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Татьяна Леухина