Путин заявил, что считает возможным снизить ставку по льготной ипотеке до 7%

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Президент России Владимир Путин, выступая на XXV Петербургском международном экономическом форуме, заявил, что считает возможным снизить ставку по льготной ипотеке до 7%. Сейчас она составляет 9%.

Программа льготной ипотеки продлится до конца 2022 года, напомнил глава государства. Лимиты ипотечных кредитов в 12 млн для Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области и кредитный лимит в 6 млн для всех регионов сохранятся.



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Напомним, 1 мая премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о продлении действия программы «Льготная ипотека» до конца 2022 года. Ее можно получить на покупку жилья в новостройках, строительство частного дома или приобретение земельного участка для его строительства.



Выступление Путина на ПМЭФ должно было начаться еще в 14 часов. Однако его перенесли в связи с DDoS-атаками.



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Татьяна Демина