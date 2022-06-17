В Татарстане карту жителя республики «Мир» начнут выдавать уже в этом году

Фото: пресс-служба президента Татарстана

Президент Татарстана Рустам Минниханов и генеральный директор платежной системы «Мир» Владимир Комлев подписали соглашение о запуске в республике проекта карты жителя на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Выдача карт жителя на базе платежной системы «Мир» начнется уже в этом году.

Фото: пресс-служба президента Татарстана

Комлев отметил, что проект в Татарстане может стать передовым. Одной из беспрецедентных на сегодняшний день ее возможностей станет полностью цифровой выпуск через региональный портал госуслуг. Татарстанцы смогут выбрать, какую карту получить — пластиковую или виртуальную.

В ней будет ряд социально значимых сервисов, в их числе — проездной в общественном транспорте, полис ОМС, СНИЛС и другие, передает пресс-служба президента Татарстана.

В июне в Татарстане объявили о создании рабочей группы по реализации совместных проектов республики и АО «Национальная система платежных карт». В ее состав вошли 12 человек, включая ее руководителей Шамиля Гафарова и Марию Точилову. В списке также министр экономики Татарстана Мидхат Шагиахметов, министр здравоохранения республики Марат Садыков и другие.

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Татьяна Леухина