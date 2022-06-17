Президент России на ПМЭФ: эпоха однополярного миропорядка завершилась

Президент России Владимир Путин, выступая на XXV Петербургском международном экономическом форуме, заявил, что однополярный мир перестал существовать — его эпоха закончилась, несмотря на все попытки законсервировать любыми средствами. Как прежде уже ничего не будет, предупредил он и добавил, что вечного ничего не бывает.

— Такие ключевые для бизнеса понятия, как деловая репутация, неприкосновенность собственности и другие, оказались подорваны нашими партнерами на Западе. Намеренно, ради амбиций, — заявил глава государства.

Российский лидер обратил внимание, что страны «золотого миллиарда» по-прежнему считают всех остальных своими колониями, вторым сортом. Он также отметил, что Запад пытается «противодействовать ходу истории».



Выступление Путина должно было начаться еще в 14 часов. Однако его перенесли в связи с DDoS-атаками.

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Татьяна Демина