Европейский вещательный союз: Украина не сможет принять Евровидение в 2023 году

Украина не может принять в 2023 году международный песенный конкурс «Евровидение». Об этом сообщил Европейский вещательный союз.

Организаторы обсуждают проведение конкурса с Британией. Украина не может принять конкурс из-за сложившейся там ситуации, передает ТАСС.

В этом году на Евровидении победила украинская группа Kalush Orchestra. Они выступали с песней Stefania и набрали 631 балл. Финал музыкального конкурса состоялся в ночь на 15 мая в Италии. Второе место заняли исполнители из Великобритании, третье — певица Chanel от Испании.

В феврале Европейский вещательный союз объявил, что Россия не будет участвовать в песенном конкурсе «Евровидение-2022». Тогда сообщалось, что исполнительный совет ЕВU пришел к такому решению согласно рекомендации руководящего органа «Евровидения» на основе правил мероприятия и ценностей союза.

Татьяна Леухина