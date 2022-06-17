Татарстан и Якутия будут строить суда на сжиженном газе

Фото: Максим Платонов ("Чайка-СПГ")

Между судостроительной компанией «Ак Барс» и Жатайской судоверфью будет подписано соглашение о сотрудничестве, касающееся строительства судов на сжиженном природном газе. Верификация документов пройдет в рамках Дней Республики Татарстан в республике Саха-Якутия с 22 по 25 июня этого года. Об этом сегодня сообщил начальник отдела развития межрегиональных связей Министерства промышленности и торговли РТ Дмитрий Будкин.

— Это подписание можно отнести к событиям крупных промышленных достижений, — отметил он.

Также в столице Саха-Якутии, городе Якутске состоится бизнес-форум, на котором свою продукцию и проекты представят татарстанские компании, заинтересованные в этом регионе. Кроме того, будут обсуждаться вопросы поставки продукции татарстанского автопрома, в том числе производства КАМАЗа. Как сообщил Дмитрий Будкин, будет обсуждаться и вопрос проведения испытаний спецтехники автогиганта в условиях вечной мерзлоты.

Фото: Максим Платонов («Чайка-СПГ»)

Казанский вертолетный завод в рамках «Дней РТ» выступит с проектом санитарной авиации для самого удаленного региона России. В рамках деловой программы Татарстан будут представлять от легкой промышленности «Кукморские валенки», от сферы IT — компания ICL, кроме того, будут представлены компании энергетической отрасли, нефтедобывающей, медицины, машиностроительной и других.

— Сейчас статистика в денежно эквиваленте не ведется в силу изменения в законодательстве. По 2016 год торговый оборот между Татарстаном и Якутией составлял более 4 млрд рублей, и он только рос. Темпы роста составляли от 15 до 20% в год. В рамках торгово-экономического сотрудничества Татарстана с другими регионами — это крепкий середняк, с учетом расстояний, сложной логистики, — отметил представитель татарстанского Минпромторга.

Татарстан уже производит судно, работающее на сжиженном природном газе, — «Чайка-СПГ». Первое такое вышло в рейс 30 августа 2020 года. Теплоход, вмещающий 176 человек, предназначен для экскурсионных и прогулочных рейсов по внутренним водным путям России. В будущем Татарстан планирует выпустить на Зеленодольском заводе имени Горького как минимум 20 подобных кораблей.

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Ангелина Панченко