Восемь объектов, девять дней, 15 дисциплин: что известно об «Играх Будущего — 2024» в Казани

Фото: пресс-служба президента Татарстана

«Мы все знаем, как Татарстан умеет организовывать события»

На Петербургском международном экономическом форуме подписано соглашение по организации «Игр Будущего — 2024» в Казани. Об этом сообщает пресс-служба президента Татарстана.

— Сомнений не было, что Татарстан и Казань, как всегда, достойно представят свои возможности. С нетерпением будем ждать — меньше двух лет осталось — проведения соревнований. Я уверен, что, как и всегда, Татарстан достойно организует все мероприятия, и это действительно будут Игры Будущего и с точки зрения содержания, и с точки зрения организации, и самого главного — духа соревнований и участников. А мы их будем ждать и помогать, — заявил полномочный представитель президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров.

Фото: пресс-служба президента Татарстана

В подписании соглашения принял также участие вице-премьер России, куратор ПФО Дмитрий Чернышенко. Он отметил, что на Татарстане, которому доверили провести первые в истории «Игры Будущего», лежит огромная ответственность, и пожелал республике успехов.

— Мы все знаем, как Татарстан умеет организовывать события. Но нужно согласиться, что сейчас впервые в мире будет инаугурационное мероприятие. Девять дней соревнований по 15 дисциплинам с глобальной аудиторией, предположительно, в 7 раз большей, чем у Олимпийских игр, — обратил внимание Чернышенко.

Фото: пресс-служба президента Татарстана

Президент Татарстана Рустам Минниханов пообещал, что республика сделает все, чтобы организовать «Игры Будущего» на высшем уровне. Он напомнил, что в регионе мощная ИТ-инфраструктура — в ОЭЗ «Иннополис» работают 323 инновационные компании, а в Казани строится ИТ-квартал.

На «Играх Будущего» задействуют восемь объектов

Для проведения основных дисциплин «Игр Будущего» Казань задействует восемь объектов. Участников разместят в 23 отелях и Деревне Универсиады. Кормить их будут также в ДУ и 2 тысячах точек общественного питания с различной национальной кухней.

Медицинское обеспечение казанские организаторы готовят по четырем направлениям. К проведению Игр привлекут более 2 000 активистов из 110 стран и 85 регионов. Также запланирована культурная программа.

В «Играх Будущего» могут участвовать клубы, в которые входят спортсмены любых национальностей, рас и взглядов. В основу заложен принцип объединения цифровой и классической спортивной активности.

Программа соревнований рассчитана на девять дней и включает в себя 15 дисциплин — состязания по киберспорту, AR/VR, турнир роботов, кибатлетику, гонки дронов и другие.

На право проведения «Игр Будущего» претендовали 16 регионов. В шорт-лист вошли Москва, Санкт-Петербург, Калуга, Казань и федеральная территория «Сириус».

О том, что Казань выиграла право на проведение первых в истории «Игр Будущего — 2024», стало известно 16 июня на ПМЭФ. Дмитрий Чернышенко назвал это заслуженной победой.

Фото: правительство России

Как рассказал министр спорта Татарстана Владимир Леонов, основной площадкой проведения «Игр Будущего — 2024» в Казани станет выставочный комплекс Kazan Expo. Перед чемпионатом пройдут тестовые соревнования, поскольку по ряду дисциплин состязания еще ни разу не проводились.



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Татьяна Демина