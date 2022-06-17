Президенты Татарстана и Казахстана подписали соглашение о реализации геологоразведочного проекта

Фото: пресс-служба президента Татарстана

Президенты Татарстана и Казахстана Рустам Минниханов и Касым-Жомарт Токаев подписали соглашение о намерениях реализации геологоразведочного проекта Каратон-Саркамыс в Атырауской области Казахстана между ПАО «Татнефть» и НК «КазМунайГаз». Встреча состоялась в рамках рабочей поездки в Санкт-Петербург.

Минниханов поздравил Токаева с успешным проведением референдума по вопросу внесения изменений и дополнений в Конституцию Казахстана. Он подчеркнул, что республика — одна из ведущих зарубежных партнеров Татарстана.



Фото: пресс-служба президента Татарстана

За прошлый год товарооборот между сторонами составил $629 млн. Минниханов и Токаев отметили важность наращивания этих показателей и расширения сотрудничества, а также номенклатуры взаимно поставляемых товаров.

Кроме того, в этом году отмечается 30-летие установления дипломатических отношений между Россией и Казахстаном.

— С большим удовольствием вспоминаю свой недавний визит в Татарстан, было очень насыщенно с точки зрения деловой активности, — сказал Токаев.

Он добавил, что внимательно следит за реализацией совместных проектов с Татарстаном и держит их на личном контроле, передает пресс-служба президента РТ.



Участок недр Каратон-Саркамыс расположен в Атырауской области рядом с действующими месторождениями Тенгиз, Королевское и группой месторождений АО «Эмбамунайгаз».



В начале февраля президенты Казахстана и Татарстана Касым-Жомарт Токаев и Рустам Минниханов посетили комплекс нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов ТАНЕКО в Нижнекамске, а также предприятия КАМАЗа. В январе в Казахстан с рабочим визитом приезжала татарстанская делегация.



Татьяна Леухина