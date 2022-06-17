Объем параллельного импорта в Россию с начала мая составил $2 миллиарда — это много или мало?
С 6 мая объем параллельного импорта в России составил около $2 млрд, сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в кулуарах Петербургского международного экономического форума.
Всего поступило продукции примерно по 130 позициям.
— В основном — запасные части для автомобилей, потребительская продукция, которая поступает в магазины, и в том числе критический импорт — это те компоненты, запчасти, материалы, которые наши зарубежные коллеги отказались поставлять напрямую, — цитирует министра «Интерфакс».
Объем параллельного импорта в России около $2 млрд — это:
- 113,7 миллиарда рублей или €1,9 миллиарда по курсу ЦБ.
- 710,6 тысячи смартфонов iPhone 13 Pro Alpine Green — один стоит 159,9 тысячи рублей. Его в скором времени собираются ввозить по параллельному импорту.
- Почти на такую сумму Россия поставила товары в США в апреле — $2,08 млрд.
- В 22,4 раза больше, чем импорт из США в Россию в апреле 2022 года — $89 млн. Это рекордный минимум.
- Примерно столько же составили вложения России в казначейские обязательства Министерства финансов США в апреле.
- В 200 раз меньше потерь Европы от санкций против России — $400 миллиардов. Такую оценку привел сегодня президент Владимир Путин.
- На €1,51 миллиарда меньше суммы, на которую поставили товары из Евросоюза в Россию за март 2022-го — €3,42 млрд. Это при том, что в марте 2021 года импорт составил €7,65 млрд.
- В два раза больше импорта из Германии в марте — €983,5 млн.
- В 2,16 раза меньше импорта из Китая в мае — $4,32 миллиарда.
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