Татарстан занял второе место в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата

Фото: Максим Платонов (архив)

Татарстан оказался на втором месте в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах России. Первое место — у Москвы, третье — у Московской области.

Формированием рейтинга по поручению президента страны занимается АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов».

Фото: пресс-служба президента Татарстана

С 2022 года регионы анализируются по 64 показателям (ранее их было 44) по 4 направлениям: регуляторная среда, институты для бизнеса, инфраструктура и ресурсы, поддержка малого предпринимательства. Показатели рассчитываются исходя из объективных статистических данных по отдельным факторам, оценки региональных экспертов, а также в соответствии с опросом предпринимателей.

Татарстан занимал второе место Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в регионах РФ, который составляет Агентство стратегических инициатив, и в прошлом году.



Республика оказалась на первом месте сразу по нескольким показателям — доступность кредитных ресурсов, удовлетворенность процедурами получения государственных и муниципальных арендных площадей.



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Татьяна Леухина