Татарстан занял второе место в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата
Татарстан оказался на втором месте в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах России. Первое место — у Москвы, третье — у Московской области.
Формированием рейтинга по поручению президента страны занимается АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов».
С 2022 года регионы анализируются по 64 показателям (ранее их было 44) по 4 направлениям: регуляторная среда, институты для бизнеса, инфраструктура и ресурсы, поддержка малого предпринимательства. Показатели рассчитываются исходя из объективных статистических данных по отдельным факторам, оценки региональных экспертов, а также в соответствии с опросом предпринимателей.
Татарстан занимал второе место Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в регионах РФ, который составляет Агентство стратегических инициатив, и в прошлом году.
Республика оказалась на первом месте сразу по нескольким показателям — доступность кредитных ресурсов, удовлетворенность процедурами получения государственных и муниципальных арендных площадей.
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