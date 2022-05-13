Путин обсудил с членами Совбеза России ход спецоперации на Украине и вступление Швеции и Финляндии в НАТО

Российский президент Владимир Путин обсудил сегодня с постоянными членами Совета безопасности страны ход спецоперации на Украине, решения Финляндии и Швеции вступить в НАТО и другие темы. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

По словам пресс-секретаря, участники совещания обменялись мнениями по теме решения Финляндии и Швеции вступить в НАТО и потенциальных угроз для безопасности России, возникающих в связи с этим. Кроме того, на встрече затрагивался ряд вопросов в контексте предстоящего 16 мая саммита ОДКБ. Также глава Минобороны России Сергей Шойгу проинформировал всех о ходе специальной военной операции на Украине.

В совещании принимали участие премьер-министр России Михаил Мишустин, замглавы Совбеза Дмитрий Медведев, руководитель администрации Кремля Антон Вайно, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, директор ФСБ Александр Бортников, глава СВР Сергей Нарышкин и спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

21 апреля в финском парламенте заявили, что страна подаст заявку на членство в НАТО в ближайшие недели. На прошлой неделе президент Хорватии Зоран Миланович пригрозил наложить вето на вступление Финляндии и Швеции в НАТО. А в США, наоборот, данную инициативу поддерживают.



Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявляла, что если Финляндия и Швеция вступят в НАТО, то эти страны превратятся в пространство противостояния Североатлантического альянса с Россией.

Экс-глава Центра международного сотрудничества по вопросам безопасности Минобороны КНР старший полковник Чжоу Бо в статье для журнала Economist написал, что при вступлении Финляндии в НАТО есть вероятность, что войска альянса появятся в непосредственной близости от Санкт-Петербурга.

Дарья Акимова