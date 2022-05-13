Сайты аэропортов Казани и Нижнекамска оказались недоступны

Фото: скриншот сайта аэропорта Казани

Сайты аэропортов Казани и Нижнекамска в настоящее время оказались недоступны. Не работают сайты еще десяти российских аэропортов. Среди них Smartavia, «Якутия», «Россия», «Аврора», «Алроса», NordStar и «Ямал». По данным СМИ, они подверглись DDoS-атакам.

Руководитель пресс-службы казанского аэропорта Адель Гатауллин сообщил «Реальному времени», что сейчас провайдер проводит мероприятия по защите и восстановлению работы сайта аэропорта. Он уточнил, что онлайн-табло, справочная информация и все интерактивные сервисы доступны в полном объеме в мобильном приложении аэропорта «Казань».

Фото: скриншот сайта аэропорта «Бегишево»

В начале марта федеральный портал госуслуг оказался временно недоступен из других стран из-за угрозы DDoS-атак. В конце февраля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что администрация главы государства фиксирует постоянные кибератаки на сайт Кремля. Серия хакерских атак затронула и сайты российских СМИ.

Дарья Акимова