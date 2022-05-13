Земельный участок для Соборной мечети Казани перевели в зону размещения объектов культурного назначения
Земельный участок, на котором планируется построить Соборную мечеть Казани, переведен из рекреационной зоны в зону размещения объектов культурного назначения, сообщает пресс-служба мэрии города.
Начальник Управления архитектуры и градостроительства казанского исполкома Андрей Лобов отметил, что мечеть станет объектом регионального значения, и инициатором изменения территориального статуса земельного участка стало министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Татарстана.
1 апреля стало известно, что Соборную мечеть возведут на территории парка развлечений «Кырлай». Земельный участок, являющийся муниципальной собственностью, находится в аренде АО «Паркинвест». Между арендатором, мэрией Казани и фондом содействия духовно-нравственному развитию общества «Игелек-Доброта», выступающим заказчиком, достигнута договоренность о предоставлении земельного участка под строительство мечети.
Первый камень планируют заложить уже 20 мая. Строительство начнется осенью этого года. Мечеть будет рассчитана на 10 тысяч человек.
В тот же день стартовал конкурс по разработке проекта мечети. В настоящее время конкурсная комиссия уже определила лучшие архитектурные компании, которые прошли во второй этап. В ходе него свое видение Соборной мечети Татарстана покажут представители России, ОАЭ, Турции, Египта, Казахстана, Узбекистана и Азербайджана. Подробнее — в материале «Реального времени».
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