Земельный участок для Соборной мечети Казани перевели в зону размещения объектов культурного назначения

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

Земельный участок, на котором планируется построить Соборную мечеть Казани, переведен из рекреационной зоны в зону размещения объектов культурного назначения, сообщает пресс-служба мэрии города.

Начальник Управления архитектуры и градостроительства казанского исполкома Андрей Лобов отметил, что мечеть станет объектом регионального значения, и инициатором изменения территориального статуса земельного участка стало министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Татарстана.

1 апреля стало известно, что Соборную мечеть возведут на территории парка развлечений «Кырлай». Земельный участок, являющийся муниципальной собственностью, находится в аренде АО «Паркинвест». Между арендатором, мэрией Казани и фондом содействия духовно-нравственному развитию общества «Игелек-Доброта», выступающим заказчиком, достигнута договоренность о предоставлении земельного участка под строительство мечети.

Фото: Максим Платонов (архив)

Первый камень планируют заложить уже 20 мая. Строительство начнется осенью этого года. Мечеть будет рассчитана на 10 тысяч человек.

В тот же день стартовал конкурс по разработке проекта мечети. В настоящее время конкурсная комиссия уже определила лучшие архитектурные компании, которые прошли во второй этап. В ходе него свое видение Соборной мечети Татарстана покажут представители России, ОАЭ, Турции, Египта, Казахстана, Узбекистана и Азербайджана. Подробнее — в материале «Реального времени».

Максим Кокунин