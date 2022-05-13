Иннополис получит от правительства 1,5 млрд рублей на оценку качества подготовки IT-специалистов

Фото: Максим Платонов

Правительство России за три года направит 1,5 миллиарда рублей на оценку качества подготовки IT-специалистов. Соответствующее постановление подписал Михаил Мишустин.

Тестированием выпускников «цифровых кафедр» российских вузов займется Университет Иннополис.

— Речь идет о федеральной субсидии, которая будет использоваться для организации ассесмента — комплексной оценки потенциального и реального уровня развития цифровых компетенций студентов, — сообщается на сайте правительства России.

1,5 миллиарда рублей распределят на три года. В 2022 году правительство направит 321 миллион рублей, в 2023-м — 521,4 миллиона, а в 2024-м — еще 698 миллионов.

Фото: Максим Платонов (архив)

Сейчас к тестированию присоединились 106 университетов — участников программы «Приоритет-2030». Предполагается, что в этом году в проверке знаний примут участие 80 тыс. человек, а к 2024 году их количество вырастет до 385 тысяч.

В прошлом году вице-премьер России Дмитрий Чернышенко заявил, что до 2024 года необходимо подготовить 80 тысяч преподавателей высшей школы, которые должны обучать кадры для цифровой экономики страны. Опорным вузом выбрали Иннополис.



Артем Гафаров