«Время совершенно не удачное»: первая республиканская Студвесна для колледжей пройдет в Татарстане

Фото: «Лига студентов Татарстана»

«На самом деле это исторический момент для студентов техникумов и колледжей»

Республиканская молодежная общественная организация «Лига студентов Татарстана» объявила о проведении первого конкурса «Студенческая весна — 2022» для студентов профессиональных образовательных организаций (ПОО): колледжей, техникумов, училищ.

— Спешу сообщить, что буквально на днях наш президент Рустам Нургалиевич поддержал проведение Республиканского фестиваля студенческого творчества «Студенческая весна» для профессиональных образовательных организаций. На самом деле это исторический момент для студентов техникумов и колледжей, — написал президент «Лиги студентов» Руфат Киямов в своем telegram-канале.

Отметим, что в этом году «Студенческая весна» для студентов вузов проходила в 11-й раз, а вот конкурс для студентов ПОО проводится впервые. «Студенческая весна» проходила и до этого, но существовала только в рамках вуза или города.

По словам Киямова, «Студенческая весна Татарстана» объединит более 5 тыс. человек, из которых половина — студенты ПОО. С учетом вузовских этапов конкурс охватывает около 10 тыс. человек каждый год.

Руфат Киямов. Фото: «Лига студентов Татарстана»

Сегодня, 13 мая, Руфат Киямов раскрыл подробности проведения «Студенческой весны» для ПОО. Так, заявочная кампания конкурса продлится до 24 мая, а отборочные этапы пройдут в арт-пространстве «Созвездие-Йолдызлык» с 26 по 28 мая. Гала-концерт конкурса состоится 20 июня после завершения российского конкурса «Студенческая весна».



В чем отличия от «Весенней капели»?

Стоит отметить, что для студентов ПОО уже существует творческий конкурс «Весенняя капель», в котором также участвуют творческие коллективы образовательных организаций. Однако, по словам Киямова, между мероприятиями есть принципиальная разница.

В первую очередь он отметил, что «Весенняя капель» сейчас проводится только в Казани. Минобрнауки Татарстана ранее проводило конкурс по всей республике, но позже отказалось от этой практики. Еще одним важным отличием является и формат: в рамках «Весенней капели» жюри оценивает только готовое сценическое представление, а в рамках «Студенческой весны» рассматриваются еще творческие номера студенческих коллективов, за которые образовательные учреждения могут заработать баллы в общем зачете фестиваля.

— В свое время Министерство образования и науки Татарстана проводило «Весеннюю капель» на уровне республики. Сейчас конкурс, по всем нашим данным, проходит только в Казани. В городе находятся только 34 учебных заведения, а более 2/3 — в районах республики. Забыть их не хочется. В Казани все есть — и предложение, и спрос. А вот в городах и муниципалитетах предложения очень мало, а спрос большой, — сказал Киямов.

Фото: «Лига студентов Татарстана»

«Сложно готовиться к двум мероприятиям одновременно» — мнения педагогов-организаторов

«Реальное время» пообщалось с представителями образовательных организаций, чтобы узнать их мнение о предстоящем конкурсе.

Педагог-организатор Колледжа информационных технологий КНИТУ-КАИ Валерия Коновалова рассказала, что уже давно ждала подобного конкурса и «очень положительно» относится к его проведению.

— «Весенняя капель» — все же только городской конкурс, а «Студенческая весна» для ПОО — уже республиканский, и можно получить огромный опыт в этом мероприятии, так как студенты не знают, что это такое, в отличие от вузов, — рассказала Коновалова.

Валерия Коновалова. Фото: личный архив

Похожего мнения придерживается и ее коллега из Технического колледжа КНИТУ-КАИ Эльмира Хабриева. Она отметила важность того, что студенты и творческие коллективы должны не только показывать себя, но и знакомиться с представителями других образовательных организаций.

— Считаю это интересным опытом для ребят, еще одной возможностью насладиться сценой. Для ребят важно не только показать себя, но и увидеть, познакомиться с ребятами из других организаций, — поделилась Хабриева.

Эльмира Хабриева. Фото: личный архив

Однако не все согласны с такой точкой зрения. Например, педагог-организатор Зеленодольского механического колледжа (ЗМК) Евгений Семенов рассказал «Реальному времени», что, по его мнению, было бы правильнее объединить конкурс с «Весенней капелью» или оставить только один из них. Он также отметил, что и студенты порой задаются вопросом о необходимости существования двух очень похожих конкурсов.

Еще одной сложностью для студентов ЗМК Семенов назвал параллельное проведение республиканской премии «Достижение года». В рамках этого конкурса выбирают лучших студентов ПОО по различным номинациям.

— Сложно готовиться к двум мероприятиям одновременно, учитывая, что большинство студентов задействованы в обоих проектах, опасаются, что даты выступлений очных туров могут совпасть, — рассказал Семенов.

Евгений Семенов. Фото: личный архив

Педагог-организатор Казанского радиомеханического колледжа Сергей Агафонов также отметил, что для проведения «Студенческой весны» выбрано неудачное время. Он сказал, что колледж, скорее всего, не будет участвовать в конкурсе сразу по нескольким причинам: из-за пересечения с датами «Достижения года» и из-за того, что у студентов начинаются сессия и преддипломная практика.

Агафонов указал также на то, что время проведения конкурса следует согласовывать с представителями ПОО. По его словам, небольшим колледжам физически сложно участвовать сразу в нескольких мероприятиях. К тому же творческие конкурсы всегда связаны с денежными затратами.

— Наши студенты принимают этот конкурс хорошо, но опять-таки время совершенно не удачное: у них преддипломные практики, экзамены, сессия, — поделился с «Реальным временем» Сергей Агафонов.

Сергей Агафонов. Фото: личный архив

Накануне, 12 мая, в КСК КФУ «УНИКС» прошел гала-концерт фестиваля «Студенческая весна Татарстана — 2022» для вузов. Гран-при в рамках конкурса уже традиционно завоевал Казанский федеральный университет. Победителем конкурсной программы в малой группе вузов стал ПГУФКСиТ, а в большой группе вузов первое место получил КНИТУ-КАИ.

Артем Гафаров