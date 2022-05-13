«Нам точно есть о чем дружить»: Айшат Кадырова поделилась впечатлениями о Казани

Дочь главы Чечни Рамзана Кадырова и министр культуры республики Айшат Кадырова после визита в Казань поделилась в соцсетях своими впечатлениями о городе.



В частности, она рассказала, что ей запомнилось многое из культурной жизни столицы Татарстана и поэтому она забрала в Чечню большое количество идей. Также ей очень понравилась местная кухня.

Скриншот из соцсети Instagram*. Запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской

Скриншот из соцсети Instagram*. Запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской

Кроме того, Кадырова заявила, что влюбилась в татарскую культуру. И ее впечатлило в Татарстане то, как в республике относятся к национальным обычаям и традициям, но при этом используют современные технологии для сохранения своей самобытности.



Скриншот из соцсети Instagram*. Запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской

Скриншот из соцсети Instagram*. Запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской

Кадырова прибыла с рабочим визитом в Казань 11 мая. При ее участии в столице РТ проходят Дни чеченской культуры в Татарстане, которые стартовали в тот день. Они продлятся до 13 мая включительно. Накануне чеченской делегации представили выставку «Вселенная Ильдара Зарипова» и выставку декоративно-прикладного искусства из фондов Музейного комплекса Казани.



Сегодня в 18.30 в Татарской государственной филармонии им. Г. Тукая состоится концерт мастеров искусств Чечни. На одной сцене выступят ансамбль народной музыки Государственной чеченской филармонии имени Шахбулатова, ансамбль танца «Вайнах» и детский симфонический оркестр.

Дарья Акимова