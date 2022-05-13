Отсутствие указа президента задерживает эксперимент по внедрению электронных паспортов в трех регионах

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

Инфраструктура Татарстана готова к внедрению электронных паспортов. Однако пока нет указа президента России, сообщил глава Минцифры республики Айрат Хайруллин.

— Ждем указа президента Российской Федерации, — сообщил он. Ожидалось, что он выйдет в первом квартале 2022 года. Задержку Хайруллин связал с геополитической обстановкой.

Министр напомнил, что помимо Татарстана апробировать понятие «электронный паспорт планируется также в Москве и Московской области.



Наряду с Татарстаном электронные паспорта также испытают в Москве и Подмосковье. Регионы были выбраны по критерию технологической готовности к использованию подобных документов.

Фото: Максим Платонов

В январе стало известно, что в Татарстане могут начать выдавать электронные паспорта до конца 2022 года. Согласно результатам опроса сервиса по поиску работы SuperJob, поменять бумажный паспорт на цифровой готовы лишь 29% татарстанцев. К такому шагу также готовы 28% москвичей и 24% опрошенных из Подмосковья.



Татьяна Демина