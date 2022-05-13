Более 12 тысяч легкоатлетов примут участие в Казанском марафоне — все о мероприятии

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

С 14 по 15 мая в столице Татарстана пройдет традиционный Казанский марафон. В нем примут участие более 12 тысяч легкоатлетов, среди которых — чемпион России в марафоне и полумарафоне Федор Шутов, победительница и призер беговых стартов Александра Морозова.

В первый день соревнований пройдут детские старты, забеги в ползунках и забег на дистанцию 3 километра. 15 мая будут проводиться забеги на марафонскую дистанцию 42,2 километра и полумарафонскую — 21,1 километр, а также забег на дистанцию 10 километров. Кроме того, в этот же день пройдет чемпионат России для лиц с повреждениями опорно-двигательного аппарата на дистанции 42,2 километра.



Стартовой точкой марафона станет Центральный стадион и манеж по адресу: ул. Ташаяк, 2а. Беговая трасса пройдет через Казанский кремль, Центр семьи «Казан», мост «Миллениум», Кремлевскую дамбу и набережную. Отмечается, что вдоль всего пути легкоатлетов будут расположены точки питания и освежения. Спортсменам будут выдавать бутылки с водой, которые после соревнований сдадут на переработку.

Фото: kzn.ru

Из-за подготовки и проведения Казанского марафона в городе временно изменится схема движения общественного транспорта. Так, сегодня с 15.00 до полуночи изменятся схемы движения автобусов №6, 35, 35а, 37, 47, 74 — они пропустят остановки «ЦУМ» и «Дворец спорта». 14 мая с 14.00 до 16.45 изменятся схемы движения автобусов №6, 15, 22, 28, 28а, 29, 35, 35а, 37, 47, 74, 75 и 89.

Кроме того, жителей города ожидает массовое перекрытие дорог:



с 10 мая (10.00) до 15 мая (22.00) на парковке Центрального стадиона (со стороны улиц Ташаяк и Кремлевской набережной);

С 13 мая (15.00) до 15 мая (22.00) по ул. Ташаяк (от ул. Лево-Булачной до ул. Саид-Галеева, приостановление двух направлений движения);

14 мая с 14.00 до 16.45 по ул. Московской (от ул. Яхина до ул. Ташаяк, приостановление двух направлений движения);

14 мая (23.00) до 15 мая (22.00) по ул. Московской (от ул. Яхина до ул. Ташаяк, приостановление двух направлений движения);

14 мая с 14.00 до 16.45 по ул. Лево-Булачной (по направлению от ул. Ташаяк до ул. Т. Гиззата, приостановление движения);

14 мая с 14.00 до 16.45 по ул. Право-Булачной (по направлению от ул. М. Джалиля до ул. Ташаяк, приостановление движения);

14 мая с 14.00 до 16.45 по Кремлевской набережной (по направлению от ул. Саид-Галеева до ул. Батурина, приостановление одного направления движения);

14 мая с 14.00 до 16.45 по ул. Профсоюзной (направление от ул. Чернышевского до ул. Право-Булачной, приостановление одного направления движения);

14 мая с 14.00 до 16.45 по ул. Чернышевского (направление от ул. Профсоюзной до ул. Лево-Булачной);

14 мая с 14.00 до 16.45 на площади Тысячелетия (направление от ул. Ташаяк до Кремлевской дамбы, приостановление двух направлений движения);

15 мая с 06.00 до 14.15 по Кремлевской набережной (по направлению от ул. Саид-Галеева до ул. Батурина, приостановление двух направлений движения);

15 мая с 06.00 до 14.15 по ул. Батурина (по направлению от ул. Большой Красной до Кремлевской набережной, приостановление двух направлений движения);

15 мая с 06.00 до 14.15 по ул. Профсоюзной (направление от ул. Чернышевского до ул. Право-Булачной, приостановление одного направления движения);

15 мая с 06.00 до 14.15 на площади Тысячелетия (по направлению от Кремлевской дамбы до ул. Ташаяк, приостановление двух направлений движения);

15 мая с 06.00 до 14.15 на Кремлевской дамбе (по направлению от ул. Декабристов до площади Тысячелетия, приостановление двух направлений движения);

15 мая с 06.00 до 12.30 по ул. Декабристов (по направлению от Кремлевской дамбы до ул. Чистопольской, приостановление двух направлений движения);

15 мая с 06.00 до 14.15 по ул. Право-Булачной (по направлению от ул. Пушкина до ул. Ташаяк, приостановление движения);

15 мая с 06.00 до 14.15 по ул. Лево-Булачнойя (по направлению от ул. Ташаяк до ул. Татарстан, приостановление движения);

15 мая с 06.30 до 14.15 по ул. Татарстан (по направлению от ул. Московской до ул. Лево-Булачная, приостановление двух направлений движения);

15 мая c 06.30 до 14.15 по ул. Пушкина (по направлению от ул. Островского до ул. Право-Булачной, приостановление двух направлений движения);

15 мая с 06.30 до 11.00 по ул. М. Салимжанова (по направлению от ул. Пушкина до ул. Н. Назарбаева, приостановление двух направлений движения);

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

15 мая с 06.30 до 11.00 по ул. А. Айдинова (от ул. М. Салимжанова до пер. Щербаковский, приостановление двух направлений движения);

15 мая с 06.30 до 11.00 по ул. Петербургской (по направлению от ул. А. Айдинова до ул. Н. Назарбаева, приостановление двух направлений движения);

15 мая с 06.30 до 11.00 по ул. Т. Миннуллина (по направлению от ул. Тихомирнова до ул. Островского, приостановление двух направлений движения);

15 мая с 06.30 до 12.30 по ул. С. Хакима (по направлению от ул. Декабристов до ул. Ф. Амирхана, приостановление двух направлений движения);

15 мая с 07.30 до 12.45 по ул. С. Хакима (по направлению от ул. Ф. Амирхана до пересечения с ул. Чистопольской, приостановление двух направлений движения с возможностью сквозного проезда со стороны ул. А. Козина и ул. Нигматуллина);

15 мая с 07.30 до 12.45 по местному проезду по ул. Ф. Амирхана (по направлению от ул. А. Козина до ул. С. Хакима, приостановление направления движения);

15 мая с 07.30 до 12.45 по местному проезду по ул. Ф. Амирхана (по направлению от ул. С. Хакима до Моста «Миллениум», приостановление направления движения);

Фото: vk.com

15 мая с 07.45 до 12.45 на съезде с ул. Чистопольской ко второму заезду на территорию футбольного стадиона «Ак Барс Арена» (приостановление двух правых полос движения);

15 мая с 07.45 до 12.45 по внутренней дороге вокруг футбольного стадиона «Ак Барс Арена» (приостановление двух направлений движения);

15 мая с 07.45 до 12.45 на съезде с пр. Ямашева по нижнему мосту к дому №122б по пр. Ямашева (приостановление одного направления движения);

15 мая с 07.45 до 12.45 на съезде с пр. Ямашева по нижнему мосту (у дома №39 по Сибирскому тракту);

15 мая с 07.45 до 12.45 по ул. Чистопольской (по направлению от ул. Чистопольской до съезда на круговое движение вокруг футбольного стадиона «Ак Барс Арена», приостановление трех правых полос движения);

15 мая с 08.15 до 12.45 по ул. Ф. Амирхана (от ул. Ф. Амирхана, до моста «Миллениум», приостановление направления движения), на мосту «Миллениум» (по направлению от ул. С. Хакима до ул. Вишневского, приостановление направления движения);

15 мая с 08.30 до 13.45 по ул. Подлужной (от съезда с моста «Миллениум» до ул. Подлужной, 17 («ЖК Европейский»), приостановление двух направлений движения с возможностью выезда из жилого сектора в сторону ул. Толстого).

Максим Кокунин