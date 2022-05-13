В Татарстане на правом берегу Волги началась подготовка к устройству пролетов моста от М-12

В Татарстане на правом берегу Волги началась подготовка к началу первой надвижки пролетных строений моста на 59-м километре автомобильной дороги М-12 Москва — Казань — Екатеринбург. Об этом сообщает пресс-служба «Автодора».

Отмечается, что на левом берегу Волги сборка пролетных строений организована с октября 2021 года. Верховое строение уже надвинуто на 253 метров, а низовое — на 98 метров. Всего на мосту через Волгу забурено 355 из 572 свай, а также сделано 10 тысяч кубометров монолитных железобетонных конструкций. Кроме того, уже смонтировано 3 тысячи из 44 тысяч тонн металлоконструкций пролетного строения, а также завершено строительство 6 из 28 опор.

Вместе с этим на мосту через реку Мёшу развернуты работы на всех шести опорах. На данный момент там смонтировано 365 тонн из 2 тысяч тонн металлоконструкций. Всего на 8-м этапе ведется работа на 27 искусственных сооружениях из 41. Кроме того, выполнено устройство песчаного подстилающего слоя на участках общей протяженностью 9400 погонных метров.

Фото: russianhighways.ru

Вчера стало известно, что асфальт уложен уже на 190 км трассы М-12. Отмечается, что всего с начала активных строительных работ в 2022 году уложено более 30 км асфальтобетонного покрытия на М-12. До конца года строители планируют выложить асфальт на 70% будущей трассы. Это 560 км от ее общей протяженности. Из них верхних слой основания уложен на 15% дорожного полотна, нижний слой покрытия — на 6% от всей протяженности трассы.



Максим Кокунин