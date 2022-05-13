В Татарстане на правом берегу Волги началась подготовка к устройству пролетов моста от М-12
В Татарстане на правом берегу Волги началась подготовка к началу первой надвижки пролетных строений моста на 59-м километре автомобильной дороги М-12 Москва — Казань — Екатеринбург. Об этом сообщает пресс-служба «Автодора».
Отмечается, что на левом берегу Волги сборка пролетных строений организована с октября 2021 года. Верховое строение уже надвинуто на 253 метров, а низовое — на 98 метров. Всего на мосту через Волгу забурено 355 из 572 свай, а также сделано 10 тысяч кубометров монолитных железобетонных конструкций. Кроме того, уже смонтировано 3 тысячи из 44 тысяч тонн металлоконструкций пролетного строения, а также завершено строительство 6 из 28 опор.
Вместе с этим на мосту через реку Мёшу развернуты работы на всех шести опорах. На данный момент там смонтировано 365 тонн из 2 тысяч тонн металлоконструкций. Всего на 8-м этапе ведется работа на 27 искусственных сооружениях из 41. Кроме того, выполнено устройство песчаного подстилающего слоя на участках общей протяженностью 9400 погонных метров.
Вчера стало известно, что асфальт уложен уже на 190 км трассы М-12. Отмечается, что всего с начала активных строительных работ в 2022 году уложено более 30 км асфальтобетонного покрытия на М-12. До конца года строители планируют выложить асфальт на 70% будущей трассы. Это 560 км от ее общей протяженности. Из них верхних слой основания уложен на 15% дорожного полотна, нижний слой покрытия — на 6% от всей протяженности трассы.
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