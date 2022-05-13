«Яндекс.Драйв» сообщил об уходе из Казани

Сервис каршеринга «Яндекс.Драйв» завершает деятельность в Казани. Соответствующие сообщения получили его пользователи.

— В мае 2019-го мы завели здесь наши моторы, а в мае 2022-го мы их заглушаем. Спасибо вам лично за то, что были с нами (и на нас). Приезжайте в Москву, Петербург и Сочи, — говорится в сообщении.

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Как стало известно «Реальному времени», уже в прошлые выходные в городе почти не оставалось каршеринговых машин.

В конце марта агрегатор такси «Ситимобил» объявил о завершении своей деятельности с 15 апреля. Несмотря на это, сервис продолжил работу, заказы принимали водители партнеров.



Диана Жиленкова