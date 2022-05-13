Состояние семьи Халифы ибн Заид Аль Нахайяна оценивается в $150 миллиардов — много это или мало?

Состояние членов семьи умершего президента ОАЭ Халифы ибн Заид Аль Нахайяна оценивается в $150 миллиардов. Такую оценку приводит Forbes.



Лидер Эмиратов скончался сегодня на 74-м году жизни. Он занимал должность с 2004-го, последние годы он практически не занимался государственными делами, управление ОАЭ он передал наследному принцу столичного эмирата Абу-Даби Мухаммеду бен Зейду. У шейха остались жена и восемь детей.

Соболезнования в связи с кончиной Аль Нахайяна выразили президент Татарстана Рустам Минниханов и российский лидер Владимир Путин. В день его смерти в стране был объявлен 40-дневный траур.

Семейное состояние в $150 миллиардов — это:

9,5 триллиона рублей, или €145 миллиардов, по курсу ЦБ на 14 мая.

по курсу ЦБ на 14 мая. Десятую часть составляло состояние самого президента ОАЭ — $15 миллиардов.

составляло состояние самого президента ОАЭ — $15 миллиардов. На $88,2 миллиарда меньше состояния семьи Уолтон, которой принадлежит крупнейшая в мире сеть оптовой и розничной торговли Walmart — $238,2 миллиарда. В прошлом году эта семья возглавила рейтинг богатейших в мире по версии Bloomberg.

состояния семьи Уолтон, которой принадлежит крупнейшая в мире сеть оптовой и розничной торговли Walmart — $238,2 миллиарда. В прошлом году эта семья возглавила рейтинг богатейших в мире по версии Bloomberg. Три состояния семьи, которая владеет брендом косметики Estee Lauder, — $49,3 миллиарда.

семьи, которая владеет брендом косметики Estee Lauder, — $49,3 миллиарда. На $50 миллиардов больше состояния саудовской королевской семьи Аль Сауд — $100 миллиардов.



состояния саудовской королевской семьи Аль Сауд — $100 миллиардов. На $4,7 миллиарда больше состояния Бернара Арно и его семьи, которые владеют брендом Louis Vuitton, — $145,3 миллиарда. Это второе место в списке самых богатых людей от Forbes.

состояния Бернара Арно и его семьи, которые владеют брендом Louis Vuitton, — $145,3 миллиарда. Это второе место в списке самых богатых людей от Forbes. На $81 миллиард меньше капитала самого богатого человека в мире, основателя Tesla и SpaceX Илона Маска — на сегодня он составляет $231 миллиард.

капитала самого богатого человека в мире, основателя Tesla и SpaceX Илона Маска — на сегодня он составляет $231 миллиард. Больше двух военных бюджетов России в 2021 году — $65,9 миллиарда.

военных бюджетов России в 2021 году — $65,9 миллиарда. На $90 миллиардов меньше возможных поступлений в российский бюджет благодаря нефти и газу — они могут достичь в этом году $260 миллиардов.

возможных поступлений в российский бюджет благодаря нефти и газу — они могут достичь в этом году $260 миллиардов. Примерно два годовых бюджета Новой Зеландии — $73,2 миллиарда.



годовых бюджета Новой Зеландии — $73,2 миллиарда. Совокупный годовой бюджет Индонезии и Болгарии — $130,6 миллиарда и $19,5 миллиарда соответственно.

Дарья Пинегина