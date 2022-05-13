Скончался президент ОАЭ Халифа бен Зейд Аль Нахайян

Президент Объединенных Арабских Эмиратов Халифа бен Зейд Аль Нахайян скончался после продолжительной болезни. Ему было 73 года. Об этом сообщает «РИА Новости».

Аль Нахайян родился 7 сентября 1948 года. Он был сыном основателя и первого президента ОАЭ Зейда Аль Нахайяна. Кроме того, являлся одним из самых богатых людей мира с состоянием $15 миллиардов. По данным журнала Forbes, состояние членов его семьи оценивается в $150 миллиардов.

Отмечается, что в последние годы Аль Нахайян почти не занимался государственными делами. Он поручил управление страной наследному принцу столичного эмирата Абу-Даби Мухаммеду бен Зейду.

10 мая стало известно, что после продолжительной болезни умер первый президент Украины Леонид Кравчук. Ему было 88 лет. Главой украинского государства Кравчук являлся с 1991 по 1994 годы.



Дарья Акимова