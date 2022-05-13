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Скончался президент ОАЭ Халифа бен Зейд Аль Нахайян

13:58, 13.05.2022 1
Скончался президент ОАЭ Халифа бен Зейд Аль Нахайян
Фото: wikipedia.org

Президент Объединенных Арабских Эмиратов Халифа бен Зейд Аль Нахайян скончался после продолжительной болезни. Ему было 73 года. Об этом сообщает «РИА Новости».

Аль Нахайян родился 7 сентября 1948 года. Он был сыном основателя и первого президента ОАЭ Зейда Аль Нахайяна. Кроме того, являлся одним из самых богатых людей мира с состоянием $15 миллиардов. По данным журнала Forbes, состояние членов его семьи оценивается в $150 миллиардов.

Отмечается, что в последние годы Аль Нахайян почти не занимался государственными делами. Он поручил управление страной наследному принцу столичного эмирата Абу-Даби Мухаммеду бен Зейду.

10 мая стало известно, что после продолжительной болезни умер первый президент Украины Леонид Кравчук. Ему было 88 лет. Главой украинского государства Кравчук являлся с 1991 по 1994 годы.

Дарья Акимова
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комментарии

  • Анонимно 14:24
    перед Богом все едины
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