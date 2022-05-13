В Татарстане больше 12 тысяч семей получили новые выплаты на детей от 8 до 17 лет

В Татарстане больше 12 тысяч семей, где растут дети от восьми до 17 лет, получили новые ежемесячные выплаты. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани со ссылкой на Пенсионный фонд России.

Размер перечисляемой суммы в месяц на каждого ребенка составляет от 5 216 до 10 433 рублей. Она рассчитывается для каждой семьи индивидуально и может составлять 50%, 75% или 100% от прожиточного минимума на детей по республике.

Пособие могут оформить семьи, чей размер среднедушевого дохода не превышает величину прожиточного минимума в регионе на душу населения, установленную на дату обращения. Отмечается, что при назначении пособий учитывается движимое и недвижимое имущество семьи, трудоустройство или уважительная причина отсутствия работы у родителей.

Фото: realnoevremya.ru

Новые ежемесячные социальные пособия в России для семей с детьми от 8 до 17 лет начали выплачивать с 1 мая. В Татарстане их направят 79 380 детям. Подробная инструкция по их получению — в материале «Реального времени».

В начале мая министр труда России Антон Котяков заявил, что выплатой на детей от 8 до 17 лет охватят более 5 миллионов детей. На нее направят порядка 506 миллиардов рублей.

Дарья Акимова