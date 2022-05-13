Илон Маск сообщил о приостановке сделки по покупке Twitter

Американский предприниматель, основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск заявил, что приостановил сделку по покупке соцсети Twitter. Об этом сообщает «РИА Новости».

По его словам, это произошло из-за ожидания подробностей, подтверждающих, что спамовые и фейковые учетные записи в соцсети действительно составляют менее 5% пользователей. После этого сообщения акции Twitter на предварительных торгах упали на 20%.

В конце апреля появилась информация, что Маск приобрел Twitter за $44 миллиарда. Сообщалось, что после завершения сделки соцсеть станет непубличной компанией. После объявления Маска о том, что он договорился с компанией о ее покупке, состояние бизнесмена уменьшилось на $29 миллиардов.



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С конца января этого года основатель компаний SpaceX и Tesla потратил на покупку акций Twitter $2,64 миллиарда. Сделки проходили почти каждый день.

Дарья Акимова