Мэр Челнов объяснил незаконную эвакуацию электросамокатов интересами детей

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев после конфликта с сервисом Whoosh из-за изъятия их электросамокатов прокомментировал ситуацию. Он, как и исполком автограда, заявил, что жители выступают против этого транспорта из-за якобы угрозы безопасности детей.

— Мы провели опрос, в нем приняли участие более 5 600 человек. Большинство челнинцев, почти 70%, высказались против электросамокатов, — отметил Магдеев.

Градоначальник обратил внимание, что электросамокаты — источник повышенной опасности, и поручил разработать правила их использования. По его словам, для того чтобы они появились на улицах города, необходимо установить определенные нормы того, где они должны передвигаться и на какой скорости. Кроме того, должны быть разработаны правила на случай ДТП и о состоянии человека в момент поездки.



В то же время Магдеев подчеркнул, что власти готовы вести диалог со всеми, кто желает развивать этот бизнес на партнерских условиях, но уже с установленными рамками безопасности.

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

Напомним, в Набережных Челнах в начале мая вывезли 90 электросамокатов сервиса Whoosh из незаконно установленных пунктов проката. Компания обратилась с официальным запросом за помощью в урегулировании отношений с исполкомом к мэру города. Также в планах — оформление жалобы в Генпрокуратуру России.



Исполком Челнов отреагировал на заявление сервиса аренды самокатов и рассказал, что с представителями Whoosh проводили встречу и те согласились с предложенным порядком, пообещали убрать электросамокаты и оформить документы должным образом, но не сделали этого. Поэтому 3 мая транспорт изъяли сотрудники районной администрации.

Кроме того, челнинские власти заявили, что большая часть жителей автограда против электросамокатов. Недовольные горожане размещают в соцсетях фотографии и видео, как подростки катаются на них по дорогам, сообщает пресс-служба мэрии Набережных Челнов.



Челнинский исполком также указал, что на сегодняшний день в автограде нет необходимой инфраструктуры для поездок на электросамокатах, поэтому они опасны. Там напомнили, что в прошлом году погибла девушка, катавшаяся на таком виде транспорта.



Максим Кокунин