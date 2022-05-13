Умер казанский художник Владимир Нестеренко

В четверг, 12 мая, умер художник-проектировщик, театральный художник, заслуженный деятель искусств Татарстана Владимир Нестеренко. Ему было 75 лет, сообщает пресс-служба Министерства культуры республики.

Нестеренко родился в 1947 году в Казани. Окончил Казанское художественное училище в 1967 году, Московское высшее художественно-промышленное училище — в 1974 году.

С 1974 года Нестеренко работал в Татарском отделении Художественного фонда РСФСР, в составе мастерской художественного проектирования «Группа 17». Был членом Союза художников России с 1982 года.

Его персональные выставки проходили в Москве в 1980-м и 1982 годах, в Париже в 1993 году и Казани в 1987-м, 2006-м. Произведения художника хранятся в музеях столицы Татарстана, частных коллекциях в России и за рубежом, в том числе в Голландии и Франции.

Выставка работ Владимира Нестеренко «Художественный анархизм» в этом году открылась в Национальной галерее «Хазинэ». «Реальное время» подробно рассказывало о ней. Художник на открытии выставки не присутствовал.



Фото: Максим Платонов (архив)

30 апреля умер народный художник Татарстана, заслуженный деятель искусств республики Олег Кульпин. Основными жанрами творчества Кульпина были пейзаж и натюрморт. Отдельное место занимала лаковая миниатюра, в этой технике он создавал станковые произведения — панно, по мотивам сказок Александра Пушкина и Габдуллы Тукая.



Дарья Акимова