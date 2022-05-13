Берегоукрепительные работы на Голубых озерах в Казани обойдутся еще в 76,3 миллиона рублей

Фото: документация к тендеру

На строительство гидротехнического сооружения на территории государственного природного заказника регионального значения комплексного профиля «Голубые озера» в Казани потратят 76,3 млн рублей, такой тендер есть на сайте госзакупок. Заказчик — ГБУ «Главстрой Татарстана». Средства выделяются из бюджета Татарстана на этот год.

— Вследствие высокого уровня грунтовых вод и негативного воздействия водной эрозии при переменных уровнях в р. Казанка на данном участке происходит размыв берегов и произошло разрушение существующего деревянного крепления берега. При дальнейшем размыве берегов в зоне водопада озера «Большое Голубое» существует вероятность размыва берегов, образования прорана и полное опустошение озера, что приведет к потере уникального водного объекта, — указывается в задании.

Работы пройдут у водопада — заменят авариный пешеходный мост, водоотвод и стену, которая уже порядком обвалилась.

Ранее сообщалось, что Хрустальный водопад на Голубых озерах будет закрыт для посещений на все лето в этом году — там запланировано проведение берегоукрепительных работ. Также будут закрыты парковка недалеко от водопада и 120 метров мостика в сторону Голубого озера вдоль Казанки.

На укрепление уже выделили 82 млн рублей, еще 50 млн на благоустройство

Маргарита Головатенко