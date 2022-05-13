Строительство сетей 4G в 64 малых населенных пунктах Татарстана может быть сорвано из-за санкций

Глава Минцифры Татарстана Айрат Хайруллин в прямом эфире программы «Татарстан Онлайн» рассказал, что в текущем году планировалось обеспечить доступ к мобильной связи стандарта 4G в 64 малых населенных пунктах республики.

Однако, по его словам, в Татарстане есть вопросы с оборудованием для развития сотовой связи. Связано это с санкциями, которые вводят против России международные компании.

Фото: tatarstan.ru

Президент Татарстана Рустам Минниханов объявил 2022 год в республике годом цифровизации. В январе Айрат Хайруллин рассказал, что на этот год у Минцифры Татарстана запланировано более 130 проектов. На реализацию задуманного направят 3,8 миллиарда рублей. Министр отметил, что в первую очередь в регионе собираются ликвидировать цифровое неравенство. Под ним подразумевалось отсутствие высокоскоростного и мобильного интернета формата 4G в 624 селах и деревнях, численность населения которых не превышает 300 человек. Он добавил, что сделать это ведомство хочет в течение трех лет.



Также в январе Хайруллин заявил, что инвестиции операторов мобильной связи в Татарстане составят порядка 4 млрд рублей в 2022 году. Для обеспечения качественной сотовой связи в республике планируется построить 350 новых базовых станций, еще 750 станций хотят модернизировать.



Дарья Акимова