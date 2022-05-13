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Великобритания ввела санкции против Алины Кабаевой, бывшей жены и родственников Путина

13:35, 13.05.2022 1
Великобритания ввела санкции против Алины Кабаевой, бывшей жены и родственников Путина
Фото: kremlin.ru (архив)

Великобритания ввела санкции против 12 россиян. В списке оказались родственники президента России, в том числе его бывшая жена Людмила Очеретная.

В санкционный список Великобритания включила двоюродного брата российского лидера Игоря Путина, двоюродного племянника Романа Путина и племянника по двоюродному брату — Михаила Путина, пишет «РИА Новости». Под британские санкции попала и российская спортсменка, олимпийская чемпионка Алина Кабаева.

Великобритания также включила в санкционный список Виктора Хмарина, Владимира Колбина, Анну Зацепилину, Александра Плехова, Михаила Клишина и Юрия Шамалова.

В апреле Великобритания ввела ограничительные меры в отношении гендиректора РЖД Олега Белозерова, официального представителя Министерства обороны России Игоря Конашенкова, первого заместителя начальника Генштаба Вооруженных сил страны Николая Богданского и др.

Великобритания и другие страны начали вводить антироссийские санкции после начала специальной военной операции на Украине. В британский черный список попал и челнинский КАМАЗ.

Татьяна Демина
ОбществоВласть Татарстан

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 13:39
    а кабаева то при чем? она не жена. вообще никому?
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