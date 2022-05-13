Великобритания ввела санкции против Алины Кабаевой, бывшей жены и родственников Путина
Великобритания ввела санкции против 12 россиян. В списке оказались родственники президента России, в том числе его бывшая жена Людмила Очеретная.
В санкционный список Великобритания включила двоюродного брата российского лидера Игоря Путина, двоюродного племянника Романа Путина и племянника по двоюродному брату — Михаила Путина, пишет «РИА Новости». Под британские санкции попала и российская спортсменка, олимпийская чемпионка Алина Кабаева.
Великобритания также включила в санкционный список Виктора Хмарина, Владимира Колбина, Анну Зацепилину, Александра Плехова, Михаила Клишина и Юрия Шамалова.
В апреле Великобритания ввела ограничительные меры в отношении гендиректора РЖД Олега Белозерова, официального представителя Министерства обороны России Игоря Конашенкова, первого заместителя начальника Генштаба Вооруженных сил страны Николая Богданского и др.
Великобритания и другие страны начали вводить антироссийские санкции после начала специальной военной операции на Украине. В британский черный список попал и челнинский КАМАЗ.
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