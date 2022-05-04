Итоги дня: рекордные затраты на дороги Татарстана, шестой пакет санкций ЕС, прогноз на мокрый снег
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за среду, 4 мая:
- В Татарстане за год на дорожно-строительные работы выделят рекордные средства — 173,8 миллиарда рублей. На программу дорожных работ на региональных и муниципальных дорогах в Татарстане направят свыше 46 миллиардов рублей. Из них 1,25 миллиарда выделяются из муниципального дорожного фонда. Все подробности — в материале «Реального времени».
- Продолжится в Татарстане и строительство трассы М-12 Москва — Нижний Новгород — Казань. Работы на ней в 2022 году обойдутся в 101 миллиард рублей, сообщили в Миндортрансе республики.
- Президент России Владимир Путин подписал указ о временном порядке исполнения финансовых обязательств в сфере корпоративных отношений перед иностранными кредиторами из недружественных стран. Выплата должна осуществляться в соответствии с подписанным документом, по которому российские организации вправе выплачивать долги зарубежным кредиторам в рублях. Минфину России и Центробанку предоставили полномочия определять иной порядок исполнения обязательств по выплате прибыли иностранным кредиторам.
- Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что сообщениям о планах объявить в стране всеобщую мобилизацию в День Победы не стоит верить. «Это неправда, это чушь», — заверил он. Отдельно представитель Кремля подчеркнул, что нет никакой вероятности объявления Россией войны Украине 9 мая.
- Еврокомиссия в рамках шестого пакета санкций против России предлагает запретить продавать или передавать российским гражданам и юрлицам недвижимость на территории Евросоюза. По данным СМИ, запрет коснется только россиян, которые не имеют гражданства или резидентства стран ЕС.
- При этом постпредам стран ЕС не удалось достичь соглашения в вопросе введения эмбарго на импорт российской нефти, выяснили СМИ. На сегодняшнем заседании предлагалось ввести запрет на импорт нефти из России, который вступит в силу через шесть месяцев для сырой нефти и через восемь месяцев — для дизельного топлива и других нефтепродуктов. Отмечалось, что Венгрии и Словакии будет предоставлен более длительный период для адаптации к эмбарго — до конца 2023 года.
- В Татарстане возместят расходы организациям, на базе которых действуют пункты временного размещения и питания вынужденных переселенцев из Донецкой и Луганской народных республик и с Украины. Их размер определяется из фактического количества дней пребывания переселенцев в размере до 1 328 рублей на одного человека в сутки. Из них 913 рублей — расходы на пребывание, а остальные 415 рублей — на питание. На территории республики работают восемь таких пунктов, четыре из них — в Казани.
- Вечером 4 мая курс доллара в начале торгов на Московской бирже опустился ниже 69 рублей впервые с июня 2020 года. А курс евро упал ниже 73 рублей впервые с марта 2020-го. Официальный курс Банка России на 5 мая — 69,4160 рубля за доллар и 72,7815 рубля за евро.
- Начальник Управления ГИБДД МВД по Татарстану Ленар Габдурахманов покидает свой пост, занимаемый с 2016 года. Указом президента России он назначен на должность заместителя начальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД РФ. Документ пока не опубликован.
- В Татарстане в ДТП погиб заместитель начальника полиции Набережных Челнов Данис Садыков. Авария произошла на трассе М-7 в районе села Тавларово. Внедорожник Hyundai, за рулем которого находился Садыков, вылетел в кювет и перевернулся. Мужчина скончался до приезда скорой.
- Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что прибывшие на Украину транспортные средства НАТО с оружием и амуницией для украинских войск будут уничтожаться. Он отметил, что Вооруженные силы страны рассматривают их как законные цели для уничтожения.
- «Реальное время» выяснило новые подробности антимонопольного дела, возбужденного в марте в отношении «Агросилы» якобы из-за разных отпускных цен на сахар. По данным УФАС по РТ, компания уклонялась от поставки сахара в отношении ООО «Бахетле-1» (торговая сеть «Бахетле»); ООО ТД «АГАТ» (торговая сеть «АГАТ»), ООО «ТД Челны-хлеб» (торговая сеть «Челны-хлеб»), ООО «Лента» (торговая сеть «Лента»)». Все подробности — в материале интернет-газеты.
- Turkish Airlines начала выполнять чартерные туристические рейсы из Казани в Анталью. Полеты осуществляются на авиалайнерах Airbus A321 и Boeing 737-800 вместимостью от 180 до 200 кресел. Вылеты выполняются два раза в сутки семь дней в неделю: в 02.30 и 15.10. В конце мая их количество планируется увеличить до трех. Таким образом, Turkish Airlines станет единственной на этом направлении полетов. Подробнее о перспективах и ценах на билеты — в материале «Реального времени».
- В Набережных Челнах вывезли 90 электросамокатов сервиса Whoosh из незаконно установленных пунктов проката. Их переместили в специализированное место для хранения. Владельцу придется оплатить исполкому понесенные расходы, связанные с погрузкой, перемещением и хранением. В Whoosh «Реальному времени» заявили, что «пока не готовы прокомментировать» случившееся.
- В Гидрометцентре Татарстана предупредили жителей республики о неблагоприятных погодных условиях в четверг, 5 мая. Местами ожидается сильный северо-западный, западный ветер порывами 15—20 м/с. Временами будут идти дождь и мокрый снег. Ночью — от +1 до +6 градусов, днем не выше +5—10.
- В Казани на комплекс работ по строительству иудейского вероисповедального кладбища выделят 19,042 млн рублей. Участок расположен в Советском районе Казани, около пересечения трассы М-7 и Мамадышского тракта. Вокруг него находятся земли сельскохозяйственного назначения, с южной стороны — территория мусульманского кладбища, с восточной — М-7. Под захоронение религиозных евреев отводится 20 818 кв. метров, нерелигиозных — 22 293,4 «квадрата». «Реальное время» публикует эскизы проекта и подробности.
- Заместитель начальника ФКУ «Волго-Вятскуправтодор» Сергей Автономов сообщил, что в Татарстане в следующем году начнется строительство объезда у села Сокуры Лаишевского района. Сейчас разрабатывается проектно-сметная документация по объездной дороге. Также он рассказал, что в этом году планируется начать строительно-монтажные работы по реконструкции участка трассы М-7 «Волга» от Набережных Челнов до границы с Башкирией.
- Глава Военного комитета НАТО Роберт Бауэр заявил, что основополагающий акт Россия — НАТО от 1997 года не будет сдерживать блок от расширения военного присутствия на востоке Европы. Наращивание военной силы направлено на укрепление защиты НАТО.
- Зеленодольская прокуратура провела проверку соблюдения требований трудового законодательства в ООО «Даль-Кама». Выяснилось, что 64 работника предприятия не получили зарплату за февраль 2018 года. Долг по оплате труда составил 5 миллионов рублей. Компания выплатила работникам 2 млн рублей. Полное погашение задолженности по зарплате остается на контроле прокуратуры.
- Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о запуске программы льготной ипотеки для ИТ-специалистов. Кредит на покупку квартир по ставке до 5% годовых смогут оформить сотрудники аккредитованных компаний в сфере информационных технологий. Максимальный размер займа в городах-миллионниках составит 18 млн рублей, в остальных — 9 млн рублей.
- Официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов сообщил, что после того как Германия прекратила физический реверс российского газа в Польшу, появился виртуальный реверс для страны из заявок потребителей Италии и Франции. Польша использует этот газ в том числе для закачки в свои подземные хранилища, заполненность которых на данный момент составляет 80%.
- В Татарстане продолжается расследование уголовного дела в отношении руководства ООО «Дио-Логистик» по статье «Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере» (п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ). По версии следствия, с 2017 по 2018 год неустановленное лицо вносило в налоговые декларации и иные документы заведомо ложные сведения. Так компания уклонилась от уплаты НДС на сумму более 167 млн рублей. Уголовное дело в отношении руководства ООО «Дио-Логистик» возбудили в марте этого года. Тогда сумма ущерба оценивалась в 11 млн рублей.
- В казанском микрорайоне «Салават купере» заселили три новых соципотечных дома в жилом комплексе «Сандугач»: №2-4-1 (ул. М. Гареева, 5), №2-4-2 (ул. М. Гареева, 5б) и №2-4-3 (ул. М. Гареева, 5а). Их возвели за счет инвестиций Госжилфонда. Проживать в них будут ветераны Великой Отечественной войны, работники бюджетной сферы и предприятий, многодетные и молодые семьи, медицинские работники — получатели грантов и дети-сироты.
- Руководитель исполкома Нижнекамского района Татарстана Рамиль Муллин заработал за 2021 год 3,3 млн рублей. В собственности у Муллина три жилых дома площадью 46, 46,8 и 40,2 кв. метра каждый, индивидуальный жилой дом в долевой собственности (91,8 кв. метра), а также четыре земельных участка 2,6 тысячи, 1,5 тысячи, 6,8 тысячи и 5,2 тысячи кв. метров. Супруга Муллина за год заработала более 376 тысяч рублей.
- С 16 по 25 мая в Нижнекамске тепловые сети приступят к первому этапу гидравлических испытаний по тепловодам «Город-1», «Город-2» и БСИ. В зону отключения горячей воды попадут 260 жилых домов, 16 детских дошкольных учреждений, 24 учебных заведения и девять лечебно-медицинских учреждений. Второй этап проведения гидравлических испытаний планируют провести с 11 по 18 июля.
- Федеральная резервная система США повысила базовую ставку на 50 базисных пунктов — с 0,25—0,5% до 0,75—1% годовых. «Комитет [по операциям на открытом рынке] ожидает, что при соответствующем ужесточении денежно-кредитной политики инфляция вернется к своему целевому уровню в 2%, а рынок труда останется сильным», — объяснили в регуляторе. Повышение базовой ставки с таким шагом стало первым с 2000 года.
Татьяна ЛеухинаОбществоВластьИнфраструктураБизнесПроисшествияТехнологииITНедвижимостьЭкономикаФинансы Татарстан
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