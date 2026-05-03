В аэропорту Казани задержали рейсы из-за ограничений в Пулково
В Санкт-Петербург с опозданием отправятся три рейса, в обратном направлении задержаны четыре
В Казани в аэропорту зафиксированы задержки рейсов на вылет и прилёт, включая направления в Санкт-Петербург и обратно, следует из онлайн табло.
По данным онлайн-табло, изменения связаны с временными ограничениями в работе аэропорта Пулково из-за режима повышенной безопасности. В Петербург с опозданием отправятся три рейса, в обратном направлении задержаны четыре.
Также на шесть часов перенесён вылет в Екатеринбург, а ряд рейсов в Сочи и Москву также выполняется с задержками.
Приволжская транспортная прокуратура взяла на контроль соблюдение прав пассажиров в казанском аэропорту в связи с изменением расписания.
