В аэропорту Казани задержали рейсы из-за ограничений в Пулково

В Санкт-Петербург с опозданием отправятся три рейса, в обратном направлении задержаны четыре

В Казани в аэропорту зафиксированы задержки рейсов на вылет и прилёт, включая направления в Санкт-Петербург и обратно, следует из онлайн табло.

По данным онлайн-табло, изменения связаны с временными ограничениями в работе аэропорта Пулково из-за режима повышенной безопасности. В Петербург с опозданием отправятся три рейса, в обратном направлении задержаны четыре.

Также на шесть часов перенесён вылет в Екатеринбург, а ряд рейсов в Сочи и Москву также выполняется с задержками.

Приволжская транспортная прокуратура взяла на контроль соблюдение прав пассажиров в казанском аэропорту в связи с изменением расписания.

Ариана Ранцева