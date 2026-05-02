Утром в центре Казани образовались пробки из-за введенных ограничений в связи с марафоном

Водителям приходиться следовать с ул. Назарбаева на Тукая, либо ехать по «Миллениуму»

Фото: скриншот «Яндекс.Карт»

В центре Казани образовались пробки. Причем затор возник не на тех улицах, где вводили ограничения в связи с проведением «Казанского марафона», следует из данных «Яндекс.Карт».

Движение затруднено на ул. Саид-Галеева и Бурхана Шахиди (оба направления). Аналогичная ситуация на дорогах по ул. Чернышевского, М. Джалиля. К. Наджми, Пушкина и Татарстан.

Чтобы объехать ограничения и попасть в другие районы, водителям приходиться следовать с ул. Назарбаева на Тукая, либо ехать по «Миллениуму», где пока не фиксируется заторов.

Никита Егоров