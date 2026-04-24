«Татнефть» показала в Ташкенте, как строит экономику замкнутого цикла

На Международной промышленной выставке «ИННОПРОМ. Центральная Азия» компания «Татнефть» представила свой подход к циркулярной экономике и высокотехнологичные композиты

Международная промышленная выставка «ИННОПРОМ. Центральная Азия» прошла в Ташкенте уже в шестой раз. Заметное место среди 500 компаний в экспозиции занял стенд «Татнефти». Компания поделилась своим опытом построения экономики замкнутого цикла и представила инновационные композитные изделия. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

Циркулярная экономика — ядро устойчивого развития

С 20 по 22 апреля обширная татарстанская делегация работала в Ташкенте — там прошла VI Международная промышленная выставка «ИННОПРОМ. Центральная Азия». На сегодняшний день она считается одной из ключевых площадок для развития промышленного сотрудничества в Евразийском регионе. На выставке свои наработки представили около 500 компаний из Узбекистана, России, Беларуси, Казахстана, Китая, Кыргызстана, Таджикистана, Турции, ОАЭ, Азербайджана.

«Татнефть», как один из крупнейших промышленных игроков Татарстана, привлекла своим стендом повышенное внимание. Лейтмотив деятельности компании сегодня — устойчивое развитие. Об этом говорил глава представительства «Татнефти» в Узбекистане Теймур Халилов:

— Для нас устойчивое развитие — экономическая стратегия, ядром которой выступает циркулярная экономика.

Циркулярной экономике и была посвящена основная часть экспозиции компании на выставке. По стратегии компании, фундаментом эффективности экономики становится бережное отношение к ресурсам и максимальное извлечение пользы из любого из них. При этом ресурсом становится все, включая отходы: прагматичный подход к управлению себестоимостью не позволяет бездумно раскидываться тем, из чего можно извлечь пользу. На стенде компании рассказывали о том, что даже само понятие «отходы» в «Татнефти» уже уходит в прошлое. Отныне их рассматривают как недооцененный актив и альтернативное сырье.

Отходы — в доходы: «зеленые шины» и экологичное топливо из старой авторезины

В этом и заключается суть циркулярной экономики: из отходов производятся новые продукты, углеродный след снижается, биотехнологии позволяют глубже и эффективнее перерабатывать сырье. Комплексная промышленная экосистема с замкнутыми потоками и минимизацией отходов — вот идеал работы экономики замкнутого цикла.

В качестве примера «Татнефть» описывает ряд проектов, один из них — «Зеленая шина». Отработанные автопокрышки перерабатываются поступенчато, и из них получается сырье для производства новых шин. Компания проводит масштабное информирование граждан Татарстана и стимулирует экологические мероприятия «на местах»: собранные отработанные шины принимаются на АЗС «Татнефти» в качестве вторсырья.

Часть компонентов, образующихся при переработке старых шин, используются для изготовления «зеленого» моторного топлива. Образцы этого экологичного топлива тоже были представлены на стенде компании — их производит нефтеперерабатывающий комплекс «Татнефти». Топливо не только отвечает зеленым стандартам, но и повышает экономичность двигателей, и снижает расход.

Новые композиты для будущего

ООО «Татнефть-Пресскомпозит» презентовало на выставке свои композитные материалы и изделия из них. Инновационные, высокотехнологичные стеклопластиковые компаунды позволяют изготавливать, например, трубы, которые лишены недостатков традиционных решений. Стеклопластик не подвержен коррозии, его не разрушают перепады температур (например, как те, что используются в городских коммунальных сетях), его химическая инертность повышает защиту от агрессивных сред.

Композитные решения для трубопроводов и инфраструктуры благодаря долговечности уже рассматривают коммунальные предприятия как в России, так и за рубежом. Основное преимущество таких решений — долговечность труб, которые, по прогнозам, прослужат 50 лет. Экологическая инновация состоит в том, что биокомпозиты разрабатываются на основе натуральных волокон, а это снижает углеродный след на 85% по сравнению с традиционными методами.

Все это тоже существенный вклад в устойчивое развитие. Итак, «Татнефть» на международной выставке представила зарубежным партнерам образец того, как крупная нефтедобывающая компания, один из крупнейших природопользователей республики, делает ставку на «зеленую философию» и при этом неустанно развивает технологии.

Стенд привлек большое внимание посетителей выставки, татарстанская компания вновь благотворно поработала на создание позитивного имиджа региона.

