В Нижнекамске с 16 мая начнутся отключения горячей воды

Нижнекамские тепловые сети приступят к первому этапу гидравлических испытаний по тепловодам «Город-1», «Город-2» и БСИ с 16 по 25 мая, сообщил руководитель исполкома Нижнекамска Юрий Болтиков.



В зону отключения горячей воды попадут 260 жилых домов, 16 детских дошкольных учреждений, 24 учебных заведения и девять лечебно-медицинских учреждений.

Второй этап проведения гидравлических испытаний планируют проводить с 11 по 18 июля. На прочность и плотность будут проверены тепловод «М-3» от ООО «Нижнекамская ТЭЦ».

Болтиков напомнил, что при проведении испытаний выявляются слабые места теплоснабжения и начинается реализация технических мероприятий. Проводится ремонт, устраняются замечания, возникшие в ходе отопительного сезона, восстанавливается теплоизоляция и др.

Поле окончания ремонтных работ производится контрольная гидравлическая проверка всех систем теплоснабжения и теплопотребления. В этом году ее планируют провести в период с 22 по 30 августа.

Фото: realnoevremya.ru

С 11 мая в Набережных Челнах стартуют гидравлические испытания тепловых сетей. Всего будет проверено около 726 километров труб. Испытания будут проводиться поэтапно: два в юго-западной части города и четыре в северо-восточной. Срок отключения горячей воды составит не более 14 дней.

Маргарита Головатенко