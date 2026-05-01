Скончался один из первостроителей Нижнекамска Рафаил Глянц

16:30, 01.05.2026

Фото: канал в "Максе" Радмира Беляева

Глава Нижнекамского района Радмир Беляев сообщил о кончине Рафаила Григорьевича Глянца— человека, стоявшего у истоков создания Нижнекамска.

В начале 60‑х годов Рафаил Григорьевич стал главным инженером строительно‑монтажного управления №46. Позже, будучи заместителем директора Нижнекамского химкомбината, он отвечал за строительство всего города: домов, школ, детских садов, больниц, дорог и разных важных объектов.

За свой труд Рафаил Григорьевич получил множество наград, в том числе звание «Заслуженный строитель РСФСР», а также звание Почетного гражданина Нижнекамска.

Многие годы он работал депутатом и членом исполкома, всегда заботился о городе и старался сделать его лучше. Люди запомнят его как отличного специалиста, честного и преданного своему делу человека.

Наталья Жирнова

