Сахарное дело «Агросилы»: крупный производитель «уклонялся от поставок» сахара в торговые сети?

В действиях «Агросилы» нашли признаки создания «дискриминационных условий для покупателей»

«Реальному времени» стали известны новые подробности антимонопольного дела, возбужденного в марте в отношении «Агросилы» якобы из-за разных отпускных цен на сахар.

На официальном сайте холдинга сообщается, что компания «Агросила-Коммерция» руководствуется торгово-сбытовой политикой по реализации сахара-песка белого (ГOCT 33222-2015, категория TC-2), разработанной в соответствии с рекомендациями ФАС России от 2 февраля 2022 в рамках принимаемых правительством России мер по сдерживанию цен на социально значимые продовольственные товары.

Однако в ответ на запрос ФАС России компания «Агросила-Коммерция» представила информацию, из которой следует, что при реализации сахара ООО «Табыш» «применяются цены в нарушение принятой торгово-сбытовой политики». Компания контролирует работу торговой сети «Находка».

Торгово-сбытовая политика (ТСП) обязательна для применения хозяйствующими субъектами холдинга «Агросила», которые реализуют продукцию ОАО «Заинский сахар», отметили антимонопольщики. TCП вступила в силу 14 февраля и будет действовать по 31 июля этого года включительно.

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Производитель уклонялся от поставок сахара в торговые сети?

Кроме того, антимонопольщики получили от Министерства промышленности и торговли Татарстана данные о том, что:

«ООО «Агросила-Коммерция» уклоняется от поставки сахара в отношении ООО «Бахетле-1» (торговая сеть «Бахетле»); ООО ТД «АГАТ» (торговая сеть «АГАТ»), ООО «ТД Челны-хлеб» (торговая сеть «Челны-хлеб»), ООО «Лента» (торговая сеть «Лента»)».

Тогда проверяющие запросили у холдинга информацию об объемах ежедневных отгрузок белого сахара с 20 февраля, и информация Минпромторга подтвердилась:

— Как следует из поступившего ответа, ООО «Агросила-Коммерция» действительно не осуществляло поставок в адрес ООО «Бахетле-1», ООО ТД «АГАТ», ООО «ТД Челны-хлеб», ООО «Лента», — сообщили в УФАС.

При этом, в соответствии с письмом от ООО «Агросила-Коммерция» в адрес ФАС России, у компании был достаточный свободный остаток сахара к реализации по состоянию на 1 марта.

— При изложенных обстоятельствах следует, что в действиях оптового продавца ООО «Агросила-Коммерция» при реализации сахара есть признаки создания дискриминационных условий для своих покупателей — организаций розничной торговли, — говорится в определении антимонопольного ведомства.

«Реальное время» обратилось в компанию «Агросила» с просьбой прокомментировать претензии УФАС по РТ. Ответ будет опубликован по получении.

По следам сахарной лихорадки



Дело против «Агросилы» возбудили в марте, когда всю Россию охватил сахарный ажиотаж. Татарстан не стал исключением, жители республики раскупали продукт впрок и большими партиями. Резко выросший спрос привел к удорожанию сахара, правительству России пришлось принимать меры, а ФАС вышла на антикартельные проверки производителей.

Как сообщало УФАС по Татарстану после возбуждения дела в отношении ООО «Агросила-Коммерция», компания якобы продавала сахар торговым сетям по разным ценам, что нарушает закон «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в РФ».

В «Агросиле» «Реальному времени» сообщали, что пока не получали никаких официальных документов. «Нарушения предприятия, входящие в структуру, не допускали. Надеемся, что разбирательство и решение будут объективными», — отмечали в компании.



Фото: Луиза Игнатьева

В Татарстане люди массово скупали сахар в первый весенний месяц — с 3 по 9 марта 2022 года они приобрели 1 122 тонны сахара. Корреспондент «Реального времени» в конце марта объезжала торговые точки Казани, в большинстве из них полки с песком были пустыми. Сахарные трейдеры тогда объясняли, что ажиотаж сложился из-за того, что производители сократили отгрузку в регионы.



В конце апреля премьер-министр республики Алексей Песошин заявлял, что спрос на сахар стабилизировался.

По подсчетам Татарстанстата, средняя цена на продукцию с 15 по 22 апреля опустилась на 2,31%. По состоянию на 22 апреля сахар-песок в республике в среднем стоил 85,2 рубля за кг. Неделей ранее, 15 апреля, средний ценник составлял 87,22 рубля/кг.

Татьяна Леухина