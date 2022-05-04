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В Кремле назвали чушью сообщения об объявлении мобилизации 9 мая

13:34, 04.05.2022 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация 4
В Кремле назвали чушью сообщения об объявлении мобилизации 9 мая
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Сообщениям о планах объявить в России всеобщую мобилизацию в День Победы не стоит верить. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков.

«Это неправда, это чушь», — приводит ТАСС его слова.

Отдельно представитель Кремля подчеркнул, что нет никакой вероятности объявления Россией войны Украине 9 мая.

Фото: kremlin.ru

В конце марта начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Вооруженных сил РФ Евгений Бурдинский заявлял, что для участия в спецоперации на Украине направляют только офицеров и военнослужащих по контракту.

Президент России Владимир Путин подчеркивал, что ни военнослужащие срочной службы, ни резервисты не задействованы и не будут задействованы в специальной военной операции на Украине.

Татьяна Леухина
ОбществоВласть

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комментарии 4

комментарии

  • Анонимно 14:27
    ну кто им поверит? всегда было так Не будем денежную реформу проводить потом бац проводят через неделю.
    Не будем цены повышать ляжем н а рельсы. Потом в тысяч ураз..
    не пойду на третий срок! не буду повышать пенсионный возраст прошу отнестись с пониманием.
    каким надо быть упоротым чтобы верить . официозу!
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    Анонимно 16:53
    Раз у вас вообще нет никакого доверия к власти, что вы тут делаете?
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  • Анонимно 15:27
    Правильно ! нельзя призывать обманутых граждан . лучше ЧВК у них больше мотивации !
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  • Анонимно 16:49
    Сейчас огромное количество фейков на эту тему. Многим даже "повестки" пришли. Так что правильно, что государство дает такое опровержение
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