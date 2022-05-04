В Кремле назвали чушью сообщения об объявлении мобилизации 9 мая
Сообщениям о планах объявить в России всеобщую мобилизацию в День Победы не стоит верить. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков.
«Это неправда, это чушь», — приводит ТАСС его слова.
Отдельно представитель Кремля подчеркнул, что нет никакой вероятности объявления Россией войны Украине 9 мая.
В конце марта начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Вооруженных сил РФ Евгений Бурдинский заявлял, что для участия в спецоперации на Украине направляют только офицеров и военнослужащих по контракту.
Президент России Владимир Путин подчеркивал, что ни военнослужащие срочной службы, ни резервисты не задействованы и не будут задействованы в специальной военной операции на Украине.
комментарии
Не будем цены повышать ляжем н а рельсы. Потом в тысяч ураз..
не пойду на третий срок! не буду повышать пенсионный возраст прошу отнестись с пониманием.
каким надо быть упоротым чтобы верить . официозу!