В Кремле назвали чушью сообщения об объявлении мобилизации 9 мая

Сообщениям о планах объявить в России всеобщую мобилизацию в День Победы не стоит верить. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков.

«Это неправда, это чушь», — приводит ТАСС его слова.

Отдельно представитель Кремля подчеркнул, что нет никакой вероятности объявления Россией войны Украине 9 мая.

Фото: kremlin.ru

В конце марта начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Вооруженных сил РФ Евгений Бурдинский заявлял, что для участия в спецоперации на Украине направляют только офицеров и военнослужащих по контракту.

Президент России Владимир Путин подчеркивал, что ни военнослужащие срочной службы, ни резервисты не задействованы и не будут задействованы в специальной военной операции на Украине.



Татьяна Леухина