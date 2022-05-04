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На строительство иудейского кладбища в Казани выделят более 19 млн рублей

15:56, 04.05.2022 7
На строительство иудейского кладбища в Казани выделят более 19 млн рублей
Фото: скриншот документации к тендеру

В Казани на комплекс работ по строительству иудейского вероисповедального кладбища выделят 19,042 млн рублей. Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок.

Заказчиком выступает Главинвестстрой Татарстана, источником финансирования — бюджет республики. Подрядчику потребуется выполнить строительно-монтажные и прочие работы, в том числе комплекс работ по ограждению территории и ее вертикальной планировке.

Заявки на участие в тендере принимаются до 12 мая. Срок выполнения работ — с 1 июня по 30 ноября 2022 года.

В документации указано, что участок строительства расположен в Советском районе Казани, около пересечения трассы М-7 и Мамадышского тракта. Вокруг него находятся земли сельскохозяйственного назначения, с южной стороны — территория мусульманского кладбища, с восточной — М-7.

Проектом предусмотрено строительство одноэтажного хозяйственного блока. Там расположатся комната охранника и неотапливаемая кладовая для хранения рабочих инструментов.

скриншот документации к тендеру

На территории кладбища также предусмотрено культовое сооружение, навес для прощания, площадь для церемоний, аллея славы, сквер, септик и площадка отдыха. Также на его территории разместят хозяйственную зону, площадку ТБО и пожарный резервуар. На входе установят арку.

Под захоронение религиозных евреев отводится 20 818 кв. метров, нерелигиозных — 22 293,4 «квадрата». Хоронить там будут и неевреев. Для них отводится участок площадью 31 005 кв. метров.

У кладбища появится своя парковка на 52 машино-места. Из них восемь предусмотрены для лиц с ограниченными возможностями здоровья, а еще три — для автобусов.

О том, что в Казани на Мамадышском тракте появится иудейское вероисповедальное кладбище, стало известно еще в 2016 году. В 2021 году в столице Татарстана проходили общественные обсуждения по поводу проекта планировки и межевания территории линейного объекта «Строительство автодороги. Подъезд к иудейскому вероисповедальному кладбищу в Казани».

Само кладбище на карте на тот момент отсутствовало. В начала апреля 2021-го в мэрии Казани рассказали о его судьбе. На то момент проект уже имелся, но источники финансирования и строительства не были определены.

Дарья Акимова
ОбществоИнфраструктура Татарстан

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комментарии 7

комментарии

  • Анонимно 17:05
    А где на Мамадышском тракте? что-то не могу представить
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  • Анонимно 17:18
    Наведите порядок на кладбище в Юдино: в пятницу 29 апреля на памятнике - могиле мамы сложили кучу спиленных веток, брёвен и другого мусора. Я просто в шоке, неужели нельзя было мусор сложить на дорожке. Нет, обязательно нужно на захоронения людей в мусульманский части кладбища. Это просто кощунство, тем более накануне праздника. Выяснилось, что администрация кладбища провела тендер на спил деревьев. Компания.,кот.выиграла тендер наняла субподрядчика и никто ни за что не отвечает. Это просто ужас, какие орки работают там.
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    Анонимно 18:11
    а на захоронения немусульман можно чтоли? причем тут праздник
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    Анонимно 18:23
    это другое
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    Анонимно 20:45
    не о том вы - ни на какие кладбища нельзя. а у мусулман действительно был праздник как раз, на кладбище многие ездили тоже. У православных вроде родительская
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  • Анонимно 18:36
    Я правильно понял - это кладбище будет между существующим мусульманским кладбищем и дорогой М-7? А заезд на его территорию будет с мамадышского тракта или с М-7?
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  • Анонимно 19:05
    ударим общегражданским крематорием,по трупному обособлению.
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