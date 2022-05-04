На строительство иудейского кладбища в Казани выделят более 19 млн рублей

Фото: скриншот документации к тендеру

В Казани на комплекс работ по строительству иудейского вероисповедального кладбища выделят 19,042 млн рублей. Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок.

Заказчиком выступает Главинвестстрой Татарстана, источником финансирования — бюджет республики. Подрядчику потребуется выполнить строительно-монтажные и прочие работы, в том числе комплекс работ по ограждению территории и ее вертикальной планировке.

Заявки на участие в тендере принимаются до 12 мая. Срок выполнения работ — с 1 июня по 30 ноября 2022 года.

В документации указано, что участок строительства расположен в Советском районе Казани, около пересечения трассы М-7 и Мамадышского тракта. Вокруг него находятся земли сельскохозяйственного назначения, с южной стороны — территория мусульманского кладбища, с восточной — М-7.

Проектом предусмотрено строительство одноэтажного хозяйственного блока. Там расположатся комната охранника и неотапливаемая кладовая для хранения рабочих инструментов.

скриншот документации к тендеру

На территории кладбища также предусмотрено культовое сооружение, навес для прощания, площадь для церемоний, аллея славы, сквер, септик и площадка отдыха. Также на его территории разместят хозяйственную зону, площадку ТБО и пожарный резервуар. На входе установят арку.

Под захоронение религиозных евреев отводится 20 818 кв. метров, нерелигиозных — 22 293,4 «квадрата». Хоронить там будут и неевреев. Для них отводится участок площадью 31 005 кв. метров.

У кладбища появится своя парковка на 52 машино-места. Из них восемь предусмотрены для лиц с ограниченными возможностями здоровья, а еще три — для автобусов.



О том, что в Казани на Мамадышском тракте появится иудейское вероисповедальное кладбище, стало известно еще в 2016 году. В 2021 году в столице Татарстана проходили общественные обсуждения по поводу проекта планировки и межевания территории линейного объекта «Строительство автодороги. Подъезд к иудейскому вероисповедальному кладбищу в Казани».

Само кладбище на карте на тот момент отсутствовало. В начала апреля 2021-го в мэрии Казани рассказали о его судьбе. На то момент проект уже имелся, но источники финансирования и строительства не были определены.

Дарья Акимова