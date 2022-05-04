Курс доллара опустился ниже 69 рублей впервые с июня 2020 года

Курс доллара в начале торгов на Московской бирже опустился ниже 69 рублей впервые с июня 2020 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные торгов.

Кроме того, курс евро упал ниже 73 рублей впервые с марта 2020 года. Впервые с 8 апреля долларовый индекс РТС превысил 1 100 пунктов.

Фото: moex.com

29 апреля курс доллара упал ниже 71 рубля впервые с 11 ноября 2021 года. По данным на 11.49, он снижался на 1,72% — до 70,86 рубля. Евро тот же день достиг 74 рублей впервые с марта 2020 года.



Дарья Акимова